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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Алана Патрика в Интернасьонал

Опытный полузащитник продолжит карьеру на родине

  • 13.04.2022 10:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Алана Патрика в Интернасьонал
© ФК Интернасьонал. Алан Патрик

30-летний центральный полузащитник «Шахтера» Алан Патрик на постоянной основе перешел в «Интернасьонал».

С бразильским клубом хавбек подписал контракт до апреля 2025 года.

Финансовые подробности сделки не раскрываются, но, по данным Transfermarkt, за Алана Патрика «Интернасьонал» заплатил «Шахтеру» 2 миллиона евро.

«Интернасьонал» уже успел представить Алана Патрика в соцсетях в качестве новичка команды, задействовав при этом другого экс-игрока «Шахтера» Тайсона.

Напомним, Алан Патрик был куплен «Шахтером» у «Сантоса» летом 2011 года за 4 миллиона евро. Длительное время бразилец не мог вписаться в команду, которой тогда руководил Мирча Луческу, из-за чего сдавался в аренду в «Интернасьонал», «Палмейрас» и «Фламенго». Игроком основного состава «Шахтера» Алан Патрик стал уже после прихода в стан «горняков» Паулу Фонсеки. Всего на счету бразильца 178 матчей за «Шахтер», 26 забитых мячей и 35 результативных передач.

Источник — ФК Интернасьонал

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