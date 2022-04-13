ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Алана Патрика в Интернасьонал

30-летний центральный полузащитник «Шахтера» Алан Патрик на постоянной основе перешел в «Интернасьонал».

С бразильским клубом хавбек подписал контракт до апреля 2025 года.

Финансовые подробности сделки не раскрываются, но, по данным Transfermarkt, за Алана Патрика «Интернасьонал» заплатил «Шахтеру» 2 миллиона евро.

«Интернасьонал» уже успел представить Алана Патрика в соцсетях в качестве новичка команды, задействовав при этом другого экс-игрока «Шахтера» Тайсона.

Não dá pra recusar a ligação de um amigo, né? 📞🤪



Bem-vindo de volta, Alan Patrick! 😍 pic.twitter.com/sNESH2E0sp — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2022

Напомним, Алан Патрик был куплен «Шахтером» у «Сантоса» летом 2011 года за 4 миллиона евро. Длительное время бразилец не мог вписаться в команду, которой тогда руководил Мирча Луческу, из-за чего сдавался в аренду в «Интернасьонал», «Палмейрас» и «Фламенго». Игроком основного состава «Шахтера» Алан Патрик стал уже после прихода в стан «горняков» Паулу Фонсеки. Всего на счету бразильца 178 матчей за «Шахтер», 26 забитых мячей и 35 результативных передач.