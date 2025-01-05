Australian Open05 января 2025, 10:08 |
638
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ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн и уже тренируется на кортах Aus Open
Элина откроет для себя сезон на австралийском мейджоре
05 января 2025, 10:08 |
638
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Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) прибыла в Мельбурн.
30-летняя украинка уже готовится к старту сезона на кортах Australian Open. Для Элины это будет первый турнир в 2025 году.
6 января Свитолина проведет тренировку вместе с четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии.
8 января Элина сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) в выставочном матче перед стартом мейджора.
ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн и уже тренируется на кортах Aus Open
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