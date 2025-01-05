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  4. ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн и уже тренируется на кортах Aus Open
Australian Open
05 января 2025, 10:08 |
638
0

ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн и уже тренируется на кортах Aus Open

Элина откроет для себя сезон на австралийском мейджоре

05 января 2025, 10:08 |
638
0
ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн и уже тренируется на кортах Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) прибыла в Мельбурн.

30-летняя украинка уже готовится к старту сезона на кортах Australian Open. Для Элины это будет первый турнир в 2025 году.

6 января Свитолина проведет тренировку вместе с четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии.

8 января Элина сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) в выставочном матче перед стартом мейджора.

ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн и уже тренируется на кортах Aus Open

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фото Элина Свитолина Жасмин Паолини Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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