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  4. «Все куда-то исчезло». Сабо разнес лидера Динамо
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 08:31 |
1745
0

«Все куда-то исчезло». Сабо разнес лидера Динамо

Йожеф Сабо не понимает спад Николая Шапаренко

23 декабря 2024, 08:31 |
1745
0
«Все куда-то исчезло». Сабо разнес лидера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал лидера киевского «Динамо» Николая Шапаренко. Специалист заявил, что Шапаренко находится в плохих игровых кондициях.

«Шапаренко не сияет. После того как он получил травму и перенес операцию, Коля уже не тот. Раньше считал его прекрасным полузащитником, который все равно хорошо играет и в нападении, и в защите отрабатывает. Забивной…

Все это у него исчезло. Подождем, может, и он вернется к оптимальным кондициям», – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне Николай Шапаренко провел за Динамо 21 поединок во всех официальных турнирах. Николай забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

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Николай Шапаренко Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: SportNews
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