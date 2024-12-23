«Все куда-то исчезло». Сабо разнес лидера Динамо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал лидера киевского «Динамо» Николая Шапаренко. Специалист заявил, что Шапаренко находится в плохих игровых кондициях.

«Шапаренко не сияет. После того как он получил травму и перенес операцию, Коля уже не тот. Раньше считал его прекрасным полузащитником, который все равно хорошо играет и в нападении, и в защите отрабатывает. Забивной…

Все это у него исчезло. Подождем, может, и он вернется к оптимальным кондициям», – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне Николай Шапаренко провел за Динамо 21 поединок во всех официальных турнирах. Николай забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.