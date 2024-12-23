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  4. «Много нюансов». Милевский сделал заявление по поводу Алиева
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 07:56 |
667
0

«Много нюансов». Милевский сделал заявление по поводу Алиева

Артем рассказал, как шел к тому, что бросил пить

23 декабря 2024, 07:56 |
667
0
«Много нюансов». Милевский сделал заявление по поводу Алиева
Instagram. Алиев и Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский откровенно рассказал о дружеских отношениях с Александром Алиевым, с которым у Артема был публичный конфликт из-за алкогольной зависимости.

«Я думаю, да, потому что когда мы играли с PROFAN, я не видел, что он хочет общаться. Но потом мы снова созвонились, я его пригласил на Twitch. После вчерашнего дня я уже окончательно понял, что все хорошо. Он сегодня звонил в 10 утра, говорит: «голова болит». Я уже второй день хожу, улыбаюсь.

Я уходил к этому 7-8 месяцев, добивался. Всеми правдами и неправдами он знает это и там много нюансов выяснилось на самом деле, когда мы поговорили не на камеру», – рассказал Милевский.

Артём Милевский и Александр Алиев вместе выступали в составе киевского «Динамо» и национальной сборной Украины. В настоящее время бывшие футболисты «бело-синих» часто проводят стримы на Twich, где смотрят футбол и общаются с фанатами.

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Александр Алиев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу IGNIS PROFAN Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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