«Много нюансов». Милевский сделал заявление по поводу Алиева
Артем рассказал, как шел к тому, что бросил пить
Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский откровенно рассказал о дружеских отношениях с Александром Алиевым, с которым у Артема был публичный конфликт из-за алкогольной зависимости.
«Я думаю, да, потому что когда мы играли с PROFAN, я не видел, что он хочет общаться. Но потом мы снова созвонились, я его пригласил на Twitch. После вчерашнего дня я уже окончательно понял, что все хорошо. Он сегодня звонил в 10 утра, говорит: «голова болит». Я уже второй день хожу, улыбаюсь.
Я уходил к этому 7-8 месяцев, добивался. Всеми правдами и неправдами он знает это и там много нюансов выяснилось на самом деле, когда мы поговорили не на камеру», – рассказал Милевский.
Артём Милевский и Александр Алиев вместе выступали в составе киевского «Динамо» и национальной сборной Украины. В настоящее время бывшие футболисты «бело-синих» часто проводят стримы на Twich, где смотрят футбол и общаются с фанатами.
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