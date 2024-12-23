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Чемпионат Англии
Лестер
22.12.2024 16:00 – FT 0 : 3
Вулверхэмптон
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Англия
23 декабря 2024, 05:15 | Обновлено 23 декабря 2024, 05:21
47
0

Лестер – Вулверхэмптон – 0:3. Все решили за 45 минут. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

23 декабря 2024, 05:15 | Обновлено 23 декабря 2024, 05:21
47
0
Лестер – Вулверхэмптон – 0:3. Все решили за 45 минут. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 17-го тура АПЛ, 22 декабря, состоялся матч между клубами «Лестер» и «Вулверхэмптон».

Футбольное действо проходило на «Кинг Пауэр Стедиум» в Лестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Как итог, «Вулверхэмптон» без проблем справился с соперником – 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме. Сначала результативным ударом отличился Гонсалу Гедеш, удвоил преимущество Родригу Гомешу. Точку в противостоянии поставил Матеус Кунья на 44-й минуте.

Чемпионат Англии. 17-й тур, 22 декабря

«Лестер» – «Вулверхэмптон» – 0:3

Голы: Гедеш, 19, Гомеш, 36, Кунья, 44

Видеообзор матча:

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Вулверхэмптон).
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Лестер Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Гонсалу Гедеш Матеус Кунья
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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