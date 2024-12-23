Лестер – Вулверхэмптон – 0:3. Все решили за 45 минут. Видео голов, обзор
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В рамках 17-го тура АПЛ, 22 декабря, состоялся матч между клубами «Лестер» и «Вулверхэмптон».
Футбольное действо проходило на «Кинг Пауэр Стедиум» в Лестере.
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Как итог, «Вулверхэмптон» без проблем справился с соперником – 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме. Сначала результативным ударом отличился Гонсалу Гедеш, удвоил преимущество Родригу Гомешу. Точку в противостоянии поставил Матеус Кунья на 44-й минуте.
Чемпионат Англии. 17-й тур, 22 декабря
«Лестер» – «Вулверхэмптон» – 0:3
Голы: Гедеш, 19, Гомеш, 36, Кунья, 44
Видеообзор матча:
События матча
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