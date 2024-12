ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси: про визит Мудрика

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик, как известно, был одним из гостей боя Александр Усик - Тайсон Фьюри.

Присутствие Мудрика не могло пройти незамеченным со стороны фанов лондонцев, которые переживают за украинца на фоне новостей о положительном тесте на допинг.

Некоторые комментарии футбольных болельщиков были очень язвительными:

«Надеюсь, он не будет брать напитки у незнакомцев», «Ожидается положительный тест для Усика», «Мой мальчик даже не беспокоится», «У него было достаточно времени, чтобы сделать это 😅 На какой срок он отстранен?», «Надеюсь, он ничего не пьет и не ест»:

Hope he doesn’t take drinks from strangers.

Plenty of time to do that 😅 how long is he suspended for though?