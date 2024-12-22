Англия22 декабря 2024, 19:48 |
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ВИДЕО. Дошло до разгрома. Салах забил в ворота Тоттенхэма
Мохамед Салах, возможно, поставил точку в матче
22 декабря 2024, 19:48 |
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В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.
Уже на 54 минуте матча лидер «красных» Мохамед Салах, вероятно, поставил точку в матче. Занеся мяч практически с ленточки в ворота, египтянин сделал счет разгромным. 1:4 на табло Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
❗️ ВИДЕО. Дошло до разгрома. Салах забивает в ворота Тоттенхэма
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