Это фантастика. Салах пишет новую историю результативности в АПЛ
Мохамед Салах оформил 10 и более голов и 10 и более ассистов до Рождества первым в истории
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах побил невероятный рекорд результативности в Английской Премьер-лиге.
В матче с «Тоттенхэмом» 32-летний вингер отличился двумя голами и двумя ассистами. На счету Салаха 15 голов и 11 ассистов после 17 туров чемпионата Англии. Это первый в истории чемпионата «дабл-дабл» у игрока, который был сделан до Рождества.
Для Мохамеда это уже шестой сезон в карьере, в котором он забивает и отдет по 10 голов и ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли невероятный матч с 9 голами.
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