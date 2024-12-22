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Англия
22 декабря 2024, 21:14 | Обновлено 22 декабря 2024, 21:21
463
0

Это фантастика. Салах пишет новую историю результативности в АПЛ

Мохамед Салах оформил 10 и более голов и 10 и более ассистов до Рождества первым в истории

22 декабря 2024, 21:14 | Обновлено 22 декабря 2024, 21:21
463
0
Это фантастика. Салах пишет новую историю результативности в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах побил невероятный рекорд результативности в Английской Премьер-лиге.

В матче с «Тоттенхэмом» 32-летний вингер отличился двумя голами и двумя ассистами. На счету Салаха 15 голов и 11 ассистов после 17 туров чемпионата Англии. Это первый в истории чемпионата «дабл-дабл» у игрока, который был сделан до Рождества.

Для Мохамеда это уже шестой сезон в карьере, в котором он забивает и отдет по 10 голов и ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли невероятный матч с 9 голами.

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Ливерпуль Мохамед Салах чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига рекорд Рождество Тоттенхэм Тоттенхэм - Ливерпуль
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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