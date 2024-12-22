Англия22 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:55
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ВИДЕО. Интрига убита. Диас сделает дубль в центральном матче тура
Луис Диас закончил толком не начавшийся камбек хозяев
22 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:55
98
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В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.
На 86-1 минуте камбек хозяев закончился благодаря забитому мячу Луиса Диаса. Колумбиец с паса Мохамеда Салаха забил шестой мяч своей команды и вновь сделал счет разгромным. 3:6 на табло и седьмой мяч Луиса в текущем сезоне АПЛ.
❗️ ВИДЕО. Интрига убита. Диас сделает дубль в центральном матче тура
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