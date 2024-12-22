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Англия
22 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:55
98
0

ВИДЕО. Интрига убита. Диас сделает дубль в центральном матче тура

Луис Диас закончил толком не начавшийся камбек хозяев

22 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:55
98
0
ВИДЕО. Интрига убита. Диас сделает дубль в центральном матче тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.

На 86-1 минуте камбек хозяев закончился благодаря забитому мячу Луиса Диаса. Колумбиец с паса Мохамеда Салаха забил шестой мяч своей команды и вновь сделал счет разгромным. 3:6 на табло и седьмой мяч Луиса в текущем сезоне АПЛ.

❗️ ВИДЕО. Интрига убита. Диас сделает дубль в центральном матче тура

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Тоттенхэм - Ливерпуль Луис Диас
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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