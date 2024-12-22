Англия22 декабря 2024, 19:54 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:56
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ВИДЕО. Невероятный Фараон. Ливерпуль продолжает погром Тоттенхэма
Мохамед Салах делает дубль
22 декабря 2024, 19:54 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:56
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В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.
Уже на 61 минуте матча лидер «красных» Мохамед Салах сделал дубль в матче, отличившись с передачи Доминика Собослаи. Этот гол стал для египтянина 15-м в текущем сезоне АПЛ.
❗️ ВИДЕО. Невероятный Фараон. Ливерпуль продолжает погром Тоттенхэма
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