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Англия
22 декабря 2024, 19:54 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:56
519
0

ВИДЕО. Невероятный Фараон. Ливерпуль продолжает погром Тоттенхэма

Мохамед Салах делает дубль

22 декабря 2024, 19:54 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:56
519
0
ВИДЕО. Невероятный Фараон. Ливерпуль продолжает погром Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.

Уже на 61 минуте матча лидер «красных» Мохамед Салах сделал дубль в матче, отличившись с передачи Доминика Собослаи. Этот гол стал для египтянина 15-м в текущем сезоне АПЛ.

❗️ ВИДЕО. Невероятный Фараон. Ливерпуль продолжает погром Тоттенхэма

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах видео голов и обзор Тоттенхэм - Ливерпуль
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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