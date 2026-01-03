Эвертон готов продать Миколенко и на него уже есть покупатель
Футболист может перейти в «Галатасарай»
Турецкий «Галатасарай» активно работает над усилением состава в зимнее трансферное окно и обратил внимание на украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.
По информации источника, 26-летний футболист пока не продлил контракт с английским клубом, который истекает в конце сезона. Ливерпульцы не исключают продажу игрока зимой, чтобы не потерять его бесплатно. «Галатасарай» готов оформить трансфер в январе при условии приемлемых финансовых требований, а в случае высокой цены – подождать до лета.
Также интерес к Миколенко проявляют клубы Бундеслиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер подвел итоги событий 2025 года
Пономаренко дебютирует за главную команду страны в 2026 году