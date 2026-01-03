Нападающего сборной Украины готовы купить клубы Английской премьер-лиги

Римская «Рома» рассматривает возможность ухода украинского форварда Артема Довбика во время зимнего трансферного окна. Как сообщает источник, римский клуб готов отпустить нападающего в аренду, поскольку он пока не считается ключевой фигурой в обновленном проекте команды.

Отмечается, что после прихода Джан Пьеро Гасперини роль Довбика в команде уменьшилась, а руководство «Ромы» пересматривает конфигурацию атакующей линии. Интерес к украинцу проявляют английские клубы «Лидс», «Сандерленд» и «Вест Хэм», которые ищут усиление в нападении.

Довбик перешел в «Рому» в августе 2024 года из «Жироны» за 30,5 миллиона евро. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А украинский голеадор провел 11 матчей, где забил два гола и сделал один ассист.