Футболист Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины

В составе сборной Украины появится еще один футболист «Динамо».

По информации украинского журналиста Игоря Тищенко, в 2026 году к команде Сергея Реброва присоединится 19-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, который получит шанс проявить себя в главной команде страны.

Пономаренко ранее прошел все юношеские сборные и уже успел проявить себя в молодежной сборной Украины.

Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.