  4. Футболист Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
Футболист Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины

Пономаренко дебютирует за главную команду страны в 2026 году

Футболист Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В составе сборной Украины появится еще один футболист «Динамо».

По информации украинского журналиста Игоря Тищенко, в 2026 году к команде Сергея Реброва присоединится 19-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, который получит шанс проявить себя в главной команде страны.

Пономаренко ранее прошел все юношеские сборные и уже успел проявить себя в молодежной сборной Украины.

Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
