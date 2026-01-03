Мадридский Реал хотел подписать живую легенду киевского Динамо

Легендарный футболист «Динамо» Олег Блохин рассказал, как мог когда-то перейти в «Реал».

«В 1982 году мы находились в горной местности под Барселоной. Именно туда приехали посланцы Реала. Сидели за столом – я, человек из спорткомитета СССР, переводчик и представители Реала. Вели разговор о возможном переходе в испанский клуб.

Мне уже было 30 лет, и они давали за меня четыре с половиной миллиона долларов. Сколько лично мне планировалось выделить – не знаю, потому что дело до этого не дошло», – сказал Блохин.

Ранее легендарный украинский футболист Олег Блохин вспомнил, как узнал о получении «Золотого мяча» в 1975 году.