Первая победа в Турции. Верес обыграл с ФК Азия

«Верес» провел третий спарринг ну учебно-тренировочных сборах в Турции. Комвнда Олега Шандрука со счетом 2:0 обыграла ФК «Азия» из Кыргызстана.

«Верес» со старта поединка завладел инициативой и открыл счет на 11-й минуте. Автором гола стал Виталий Бойко.

Второй мяч влетел в ворота «Азии» на 40-й минуте. Защитник клуба из Кыргызстана пытался прервать прострел, но отправил мяч в сетку.

Соперник «Вереса» во втором тайме пытался спасти игру. Но команда Шандрука смогла сохранить свои ворота в неприкосеовенности.

Товарищеский матч. Турция. 25 января

«Верес» (Украина) – «Азия» (Кыргызстан) – 2:0

Голы: Бойко, 11, автогол, 40