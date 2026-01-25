Первая победа в Турции. Верес обыграл с ФК Азия
Украинский клуб одержал победу со счетом 2:0
«Верес» провел третий спарринг ну учебно-тренировочных сборах в Турции. Комвнда Олега Шандрука со счетом 2:0 обыграла ФК «Азия» из Кыргызстана.
«Верес» со старта поединка завладел инициативой и открыл счет на 11-й минуте. Автором гола стал Виталий Бойко.
Второй мяч влетел в ворота «Азии» на 40-й минуте. Защитник клуба из Кыргызстана пытался прервать прострел, но отправил мяч в сетку.
Соперник «Вереса» во втором тайме пытался спасти игру. Но команда Шандрука смогла сохранить свои ворота в неприкосеовенности.
Товарищеский матч. Турция. 25 января
«Верес» (Украина) – «Азия» (Кыргызстан) – 2:0
Голы: Бойко, 11, автогол, 40
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь
Поединок состоится 25 января в 17:15 по Киеву