«Зачем ты под него косишь?» Козловский разнес назначение Дулуба в Ниву

Несколько дней назад тернопольская Нива официально объявила о назначении известного специалиста Олега Дулуба на должность главного тренера первой команды.

На эту новость довольно дерзко отреагировал сын основателя львовского Руха Григория Козловского, Святослав, парень обратился к президенту тернопольского клуба:

«Михайлив, зачем ты под Гришу (Григория Козловского, – ред.) косишь? Берешь белоруса. У нас своих мало? – написал Святослав.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины тернопольская Нива занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 18 сыгранных матчей.