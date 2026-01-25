Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Зачем ты под него косишь?» Козловский разнес назначение Дулуба в Ниву
Украина. Первая лига
«Зачем ты под него косишь?» Козловский разнес назначение Дулуба в Ниву

Святослав Козловский вновь дерзко высказался

«Зачем ты под него косишь?» Козловский разнес назначение Дулуба в Ниву
ФК Нива. Олег Дулуб

Несколько дней назад тернопольская Нива официально объявила о назначении известного специалиста Олега Дулуба на должность главного тренера первой команды.

На эту новость довольно дерзко отреагировал сын основателя львовского Руха Григория Козловского, Святослав, парень обратился к президенту тернопольского клуба:

«Михайлив, зачем ты под Гришу (Григория Козловского, – ред.) косишь? Берешь белоруса. У нас своих мало? – написал Святослав.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины тернопольская Нива занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 18 сыгранных матчей.

Олег Дулуб Роман Михайлив Нива Тернополь Первая лига Украины назначение тренера
