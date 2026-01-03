Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко выступил с заявлением о Лунине и его ситуации с Куртуа
Испания
03 января 2026, 04:02 |
290
0

Шевченко выступил с заявлением о Лунине и его ситуации с Куртуа

Президент УАФ верит, что Андрей – надолго в «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, нынешний президент Украинской ассоциации футбола, высоко оценил перспективы голкипера «Реала» Андрея Лунина.

«У Лунина достаточно качества, чтобы конкурировать за место в стартовом составе с Тибо Куртуа. Наверное, это лучший молодой вратарь в Европе. Уверен, что он проведет много лет в «Реале», – сказал украинский вратарь.

В этом сезоне Лунин провел два матча за «Реал», в которых пропустил пять голов.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
