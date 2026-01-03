Спортивный врач: «В Ман Юнайтед наблюдается абсолютное шит-шоу»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 января 2026, 05:19 | Обновлено 03 января 2026, 05:31
Дмитрий Бабелюк отметил кризисную ситуацию английского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк подчеркнул кризисную ситуацию в английском клубе «Манчестер Юнайтед»:

«Медицинскую службу МЮ согласился возглавить многолетний врач Кристал Пэлас. Летом мы обсуждали, что Гари ОʼДрисколл по собственному желанию покидает клуб вместе с врачом Мокстоном, который уже работает в Брайтоне.

Им на замену пришел Имтиаз Ахмад – опытный врач, который поработал во многих клубах АПЛ. О приходе Ахмада сообщали ранее, но работать он начинает только сейчас. Вместе с ним в МЮ приходит и бывший врач Эвертона.

До сих пор непонятно, почему и как люди до сих пор соглашаются идти в МЮ, понимая, что это абсолютное шит-шоу – экономия на питании персонала, астрономически большие долги клуба, финансовая нестабильность, токсичная культура, смешные руководители, которые ничего не понимают в футболе, кризис лидерства и менеджмента.

На фоне всего этого МЮ еще и умудряется планировать строительство стадиона (вместе с развитием города вокруг) и открыл новую базу за £50 млн.

Удачи, конечно, врачам в их перестройке, и посмотрим, как оно все сработает. Правда, надежд мало. Так как в таком МЮ никогда ничего ни у кого работать не сможет».

Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Дмитрий Бабелюк медицина
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
