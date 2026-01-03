Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кальяри – Милан – 0:1. Леау вывел россонери в лидеры. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Кальяри
02.01.2026 21:45 – FT 0 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 января 2026, 03:47 | Обновлено 03 января 2026, 03:57
6
0

Кальяри – Милан – 0:1. Леау вывел россонери в лидеры. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Италии

03 января 2026, 03:47 | Обновлено 03 января 2026, 03:57
6
0
Кальяри – Милан – 0:1. Леау вывел россонери в лидеры. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 января состоялся матч 18-го тура итальянской Серии А.

Команда Кальяри дома уступила Милану со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в поединке забил Рафаэл Леау на 50-й минуте после передачи Адриена Рабьо.

У россонери дебютировал новичок команды Никлас Фюллькруг.

Милан набрал набрал 38 очков и стал лидером Серии A, далее следуют: Интер (36), Наполи (34), Рома (33), Ювентус (32).

Серия A. 18-й тур, 2 января 2026

Кальяри – Милан – 0:1

Гол: Рафаэл Леау, 50

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафаэл Леау, 50 мин

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан), асcист Адриен Рабио.
По теме:
Лебеденко не играл. Витория минимально обыграла Насьонал
Гол на 90+1. Хетафе вырвал ничью против Райо Вальекано
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Милан Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу дебют видео голов и обзор Рафаэл Леау Никлас Фюллькруг Адриен Рабьо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Футбол | 03 января 2026, 00:49 0
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике

Португальський тренер не смог правильно произнести фамилию украинца

Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Футбол | 02 января 2026, 08:04 5
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением

Тренер подвел итоги событий 2025 года

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 02.01.2026, 07:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
Бокс | 02.01.2026, 21:40
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 29
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
01.01.2026, 04:32 5
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем