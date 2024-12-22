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  4. Лучший игрок в клубе. Фанаты об игре Забарного в матче МЮ – Борнмут
Англия
22 декабря 2024, 21:15 |
541
2

Лучший игрок в клубе. Фанаты об игре Забарного в матче МЮ – Борнмут

Борнмут обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 3:0

22 декабря 2024, 21:15 |
541
2
Лучший игрок в клубе. Фанаты об игре Забарного в матче МЮ – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря в 17-м туре Английськой Премьер-лиги «Борнмут» на выезде обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Украинский защитник Илья Забарный продолжает показывать стабильною игру, получив высокие оценки от авторитетных порталов WhoScored и SofaScore (7.7 из 10). Он сыграл весь матч. Эта победа позволила «Борнмуту» подняться на 5-е место в таблице, выиграв четыре из последних пяти матчей.

Забарный уверенно занимает своё место в составе и становится любимчиком команды:

FlickData: «Игроки «Борнмута» Дин Хейсен, Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо сыграли ключевую роль, отлично действуя в контратаках, возглавляемых Уаттарой. В обороне Кепа Аррисабалага и Забарный были надежны, эффективно нейтрализуя атаки «Манчестер Юнайтед».

Bol: «У меня действительно не хватает слов, чтобы описать этого парня. Безусловно, наш лучший центральный защитник со времен Аке, и теперь его наверняка будут обсуждать как лучшего центрального защитника всех времен. Предназначен для самой вершины».

The afcb fanpage: «Не могу дождаться, чтобы увидеть, что Илья Забарный достигнет в своей карьере. Надеюсь, он останется здесь как можно дольше, особенно с тем направлением, в котором мы движемся, но однажды мы обязательно оглянемся назад и подумаем, как, черт возьми, этот человек играл за наш клуб».

Alex Oakhill: «Такие игроки, как Семеньо и Клюйверт, получат похвалу за свои голевые достижения, но фанаты «Вишен» знают, что Забарный – безусловно лучший игрок в клубе. Украинец потрясающ, всегда невероятно спокойный и просто не делает ошибок».

Adhil 11: «Илья Забарный – отличный игрок, «ПСЖ» должен подписать его в этом январе».

Mind flyer: «Милош Керкез и Илья Забарный, отличные оба, если останутся стабильными до конца сезона».

Gureyye: «Мне очень нравится, как Забарный читает опасность. Один из лучших центральных защитников в АПЛ».

Salum: «Забарный, ты не останешься незамеченным».

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Илья Забарный Дин Хёйсен Джастин Клюйверт Антуан Семеньо Кепа Аррисабалага Милош Керкез Борнмут Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Комментарии 2
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OKs100
Забарному недавно исполнилось 22 года, а он уже 5 лет играет в основе в клубах, и 2 из них в АПЛ. Опыта как у среднестатистического игрока возрастом 27-28 лет.
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MaximusOne
Напарник Забарного по цз, дев'ятнадцяти річний іспанець, в матчі з Тоттенхемом відкрив рахунок забивши головою, і сьогодні з МЮ теж саме зробив відкривши рахунок, хороша заміна Забарному підростає.
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