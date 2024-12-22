Лучший игрок в клубе. Фанаты об игре Забарного в матче МЮ – Борнмут

22 декабря в 17-м туре Английськой Премьер-лиги «Борнмут» на выезде обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Украинский защитник Илья Забарный продолжает показывать стабильною игру, получив высокие оценки от авторитетных порталов WhoScored и SofaScore (7.7 из 10). Он сыграл весь матч. Эта победа позволила «Борнмуту» подняться на 5-е место в таблице, выиграв четыре из последних пяти матчей.

Забарный уверенно занимает своё место в составе и становится любимчиком команды:

FlickData: «Игроки «Борнмута» Дин Хейсен, Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо сыграли ключевую роль, отлично действуя в контратаках, возглавляемых Уаттарой. В обороне Кепа Аррисабалага и Забарный были надежны, эффективно нейтрализуя атаки «Манчестер Юнайтед».

Bol: «У меня действительно не хватает слов, чтобы описать этого парня. Безусловно, наш лучший центральный защитник со времен Аке, и теперь его наверняка будут обсуждать как лучшего центрального защитника всех времен. Предназначен для самой вершины».

The afcb fanpage: «Не могу дождаться, чтобы увидеть, что Илья Забарный достигнет в своей карьере. Надеюсь, он останется здесь как можно дольше, особенно с тем направлением, в котором мы движемся, но однажды мы обязательно оглянемся назад и подумаем, как, черт возьми, этот человек играл за наш клуб».

Alex Oakhill: «Такие игроки, как Семеньо и Клюйверт, получат похвалу за свои голевые достижения, но фанаты «Вишен» знают, что Забарный – безусловно лучший игрок в клубе. Украинец потрясающ, всегда невероятно спокойный и просто не делает ошибок».

Adhil 11: «Илья Забарный – отличный игрок, «ПСЖ» должен подписать его в этом январе».

Mind flyer: «Милош Керкез и Илья Забарный, отличные оба, если останутся стабильными до конца сезона».

Gureyye: «Мне очень нравится, как Забарный читает опасность. Один из лучших центральных защитников в АПЛ».

Salum: «Забарный, ты не останешься незамеченным».