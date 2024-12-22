ВИДЕО. Горячая концовка. Тоттенхэм вновь забил в ворота Ливерпуля

В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.

Спустя 11 минут после гола Деяна Кулушевски, Доминик Соланке вновь отличился в футболке «шпор». Его гол сократил отставание хозяев от гостей до двух мячей. Вполне возможно, что нас ожидает очень горячая концовка.

❗️ ВИДЕО. В попытках отыграться. Тоттенхэм сократил отставание в матче тура