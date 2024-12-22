Англия22 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:32
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ВИДЕО. Горячая концовка. Тоттенхэм вновь забил в ворота Ливерпуля
Доминик Соланке сократил отставание в счете уже до двух мячей
22 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:32
462
3
В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.
Спустя 11 минут после гола Деяна Кулушевски, Доминик Соланке вновь отличился в футболке «шпор». Его гол сократил отставание хозяев от гостей до двух мячей. Вполне возможно, что нас ожидает очень горячая концовка.
❗️ ВИДЕО. В попытках отыграться. Тоттенхэм сократил отставание в матче тура
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Комментарии 3
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9 банок! там що, захисту ,взагалі, нема, чи грали без воротарів!
Тотнем попытался сыграть как против Сити, с высоким блоком, и был конечно разорван. но и сами создавали. просто индивидуальный класс очень разный. Особенно защита у Тотнема слабенькая, не зря они так Забарного хотят.
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