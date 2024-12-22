Доигрывали вдесятером. Боруссия Д переиграла Вольфсбург и вошла в топ-6
У гостей голы забили Дониэлл Мален, Максимилиан Байер и Юлиан Брандт
В матче 15-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург» (3:1).
У победителей голы забили Дониэлл Мален, Максимилиан Байер и Юлиан Брандт. У хозяев поля отметился Денис Вавро.
Дортмундская команда доигрывала матч вдесятером после удаления Паскаля Гросса на 62-й минуте.
«Боруссия» Д с 25 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Бундеслига. 15-й тур, 22 декабря
Вольфсбург – Боруссия Д – 1:3
Голы: Вавро, 58 – Мален, 25, Байер, 28, Брандт, 30
Бохум – Хайденхайм – 2:0
Голы: Брошински, 6, Беро, 38
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|15
|11
|3
|1
|47 - 13
|36
|2
|Байер
|15
|9
|5
|1
|37 - 21
|32
|3
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|35 - 23
|27
|4
|РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|5
|Майнц
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|6
|Боруссия Д
|15
|7
|4
|4
|28 - 22
|25
|7
|Вердер
|15
|7
|4
|4
|26 - 25
|25
|8
|Боруссия М
|15
|7
|3
|5
|25 - 20
|24
|9
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|10
|Штутгарт
|15
|6
|5
|4
|29 - 25
|23
|11
|Вольфсбург
|15
|6
|3
|6
|32 - 28
|21
|12
|Унион Берлин
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|13
|Аугсбург
|15
|4
|4
|7
|17 - 32
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|4
|2
|9
|12 - 19
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|3
|5
|7
|20 - 28
|14
|16
|Хайденхайм
|15
|3
|1
|11
|18 - 33
|10
|17
|Хольштайн Киль
|15
|2
|2
|11
|19 - 38
|8
|18
|Бохум
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
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