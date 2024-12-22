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Бохум
22.12.2024 16:30 – FT 2 : 0
Хайденхайм
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Германия
22 декабря 2024, 20:43 | Обновлено 22 декабря 2024, 21:01
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Доигрывали вдесятером. Боруссия Д переиграла Вольфсбург и вошла в топ-6

У гостей голы забили Дониэлл Мален, Максимилиан Байер и Юлиан Брандт

22 декабря 2024, 20:43 | Обновлено 22 декабря 2024, 21:01
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Доигрывали вдесятером. Боруссия Д переиграла Вольфсбург и вошла в топ-6
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург» (3:1).

У победителей голы забили Дониэлл Мален, Максимилиан Байер и Юлиан Брандт. У хозяев поля отметился Денис Вавро.

Дортмундская команда доигрывала матч вдесятером после удаления Паскаля Гросса на 62-й минуте.

«Боруссия» Д с 25 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Бундеслига. 15-й тур, 22 декабря

Вольфсбург – Боруссия Д – 1:3

Голы: Вавро, 58 – Мален, 25, Байер, 28, Брандт, 30

Бохум – Хайденхайм – 2:0

Голы: Брошински, 6, Беро, 38

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 15 11 3 1 47 - 13 36
2 Байер 15 9 5 1 37 - 21 32
3 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 35 - 23 27
4 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24 - 20 27
5 Майнц 15 7 4 4 28 - 20 25
6 Боруссия Д 15 7 4 4 28 - 22 25
7 Вердер 15 7 4 4 26 - 25 25
8 Боруссия М 15 7 3 5 25 - 20 24
9 Фрайбург 15 7 3 5 21 - 24 24
10 Штутгарт 15 6 5 4 29 - 25 23
11 Вольфсбург 15 6 3 6 32 - 28 21
12 Унион Берлин 15 4 5 6 14 - 19 17
13 Аугсбург 15 4 4 7 17 - 32 16
14 Санкт-Паули 15 4 2 9 12 - 19 14
15 Хоффенхайм 15 3 5 7 20 - 28 14
16 Хайденхайм 15 3 1 11 18 - 33 10
17 Хольштайн Киль 15 2 2 11 19 - 38 8
18 Бохум 15 1 3 11 13 - 35 6
Полная таблица

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд Вольфсбург Бохум Хайденхайм Дониелл Мален Юлиан Брандт Максимилиан Бауэр Паскаль Гросс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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