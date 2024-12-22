Англия22 декабря 2024, 20:07 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:32
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ВИДЕО. В попытках отыграться. Тоттенхэм сократил отставание в матче тура
Деян Кулушевски забил второй гол своей команды
22 декабря 2024, 20:07 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:32
242
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В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.
На 72 минуте шведский вингер хозяев Деян Кулушевски сократил отставание его команды в счете, но разница мячей после гола не перестала быть разгромной для лондонского клуба. 2:5 на табло.
❗️ ВИДЕО. В попытках отыграться. Тоттенхэм сократил отставание в матче тура
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