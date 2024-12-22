В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.

На 72 минуте шведский вингер хозяев Деян Кулушевски сократил отставание его команды в счете, но разница мячей после гола не перестала быть разгромной для лондонского клуба. 2:5 на табло.

❗️ ВИДЕО. В попытках отыграться. Тоттенхэм сократил отставание в матче тура