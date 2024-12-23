«Трудный день и болезненный результат». Постекоглу – о поражении Ливерпулю

Тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвел итоги провального поединка против «Ливерпуля» в 17-м туре чемпионата Англии (3:6).

«Послушайте, это был трудный день для нас и болезненный результат. Надо отдать должное «Ливерпулю», они очень хорошая команда и сейчас в отличном состоянии. Они очень уравновешены, в отличной форме, с большой верой. Сегодня нам просто пришлось преодолеть слишком большой путь. Можно было сказать, что нам немного не хватило энергии и способности по-настоящему конкурировать с ними на одном уровне.

Я думаю, что я был очень терпелив последние 18 месяцев, сидя здесь и отвечая на одни и те же вопросы снова и снова. Если люди хотят, чтобы я изменил свой подход, он не изменится. Мы делаем это по какой-то причине, мы делаем это, потому что думаем, что это поможет нам добиться успеха. Если люди не понимают, в каких обстоятельствах мы сейчас находимся, какие проблемы у нас есть с точки зрения команды и состава, которые настолько очевидны, насколько вы хотите их сделать. Я понимаю, что люди думают, что я должен просто щелкнуть выключателем и измениться, и каким-то образом это чудесным образом сделает нас другой командой. Она такая, какая есть. Я просто продолжу оставаться сосредоточенным на попытках построить эту команду, чтобы она стала той командой, которую мы хотим. Тем временем нам придется смириться с тем, что на пути будут проблемы.

Справедливо будет сказать, что у нас были некоторые трудности на этом пути, учитывая доступность, особенно в данный момент, поэтому очень трудно понять, где мы находимся. Я скажу, что игроки не колеблются в своей приверженности тому, что мы пытаемся сделать. Даже сегодня, в трудный день, я действительно горжусь тем, что они все еще пытались играть определенным образом, зная, что это наш путь вперед», – проанализировал Постекоглу.