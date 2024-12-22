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Англия
22 декабря 2024, 18:00 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:23
1334
0

Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси

Виталий Миколенко провел на поле 90 минут

22 декабря 2024, 18:00 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:23
1334
0
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 22 декабря, состоялся матч между «Эвертоном» и «Челси» в 17-м туре АПЛ.

Матч проходил на Гудисон Парк в Ливерпуле.

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Хозяева благодаря чудесной игре в обороне и плохой реализации гостей смогли сыграть вничью со счетом 0:0.

Игру Виталия Миколенко портал WhoScored оценил в 8.0 из 10 возможных. Портал SofaScore же оценил игру украинца в 7.9 из 10.

Лучшим игроком матча WhoScored признал Виталия, а по версии SofaScore лучше всех сыграл Энцо Фернандес. У обоих оценки 8.0.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» сыграл вничью с «Челси».

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Эвертон Челси Эвертон - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored SofaScore
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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