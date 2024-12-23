«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
Максиму Брагару пока не удалось раскрыть свои потенциал
Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо назвал провальный трансфер киевского «Динамо» этим летом. Специалист считает, что вингеру Максиму Брагару не удалось показать свои лучшие качества.
«В Черноморце Максим Брагару был одним из лидеров, а перешел в Динамо и сидит на скамейке преимущественно», – рассказал Сабо.
В нынешнем сезоне Максим Брагару провел за Динамо 18 поединков во всех официальных турнирах, забив один гол. Transfermarkt оценивает 22-летнего левого вингера в один миллион евро.
В нынешнем сезоне киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр единогласным решением судей одолел британца
Спенсер Оливер уверен, что бой с Джошуа еще возможен