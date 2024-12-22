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22 декабря 2024, 23:57 |
426
1

ФОТО. Моя муза ❤️. Эффектный фотосет Валерия и Даши Бондарь

Пара опубликовала совместный пост

22 декабря 2024, 23:57 |
426
1
ФОТО. Моя муза ❤️. Эффектный фотосет Валерия и Даши Бондарь
Instagram. Валерий и Даша Бондарь

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь привлек к себе внимание эффектной фотосессией со своей женой – Дашей Бондарь.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram и собрала уже больше 8 тысяч лайков.

«My muse (Моя муза) ❤️», – Валерий и Даша восхищаются друг другом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Невероятно красивы», «Очень яркая пара», «Мама шикарно выглядит», – фолловеры комментировали пост самыми разными способами.

Наибольшее внимание привлек комментарий футболиста «ЛНЗ» Ильи Путри, который написал: «Хорош фьюри», на что последовал ответ от игрока «Шахтера»: «Дурак 😂».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Gargantua81
крокодил и ребенок. куда смотрят родители?
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