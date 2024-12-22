ФОТО. Моя муза ❤️. Эффектный фотосет Валерия и Даши Бондарь
Пара опубликовала совместный пост
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь привлек к себе внимание эффектной фотосессией со своей женой – Дашей Бондарь.
Пара опубликовала совместный пост в Instagram и собрала уже больше 8 тысяч лайков.
«My muse (Моя муза) ❤️», – Валерий и Даша восхищаются друг другом.
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«Невероятно красивы», «Очень яркая пара», «Мама шикарно выглядит», – фолловеры комментировали пост самыми разными способами.
Наибольшее внимание привлек комментарий футболиста «ЛНЗ» Ильи Путри, который написал: «Хорош фьюри», на что последовал ответ от игрока «Шахтера»: «Дурак 😂».
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