«Не выспалась, поругалась с мужем». Киченок о провале в финале АО

Людмила Киченок, украинская теннисистка и четвёртая ракетка мира в парном разряде, в интервью для Большого Тенниса Украины поделилась впечатлениями после финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года. В решающем матче турнира в Мельбурне Киченок, играя в паре с Аленой Остапенко, уступила дуэту Элизе Мертенс (Бельгия) и Се Шувэй (Тайвань).

«Этот сезон точно был лучшим в моей карьере, поэтому я не могу жаловаться, что что-то могло бы быть лучше. Возможно финал Australian Open мог сложиться лучше. Например, как у нас все получалось на US Open – там на протяжении всего турнира все шло в нашу сторону. А вот в Австралии, у нас было два дня перед финалом и они сыграли не в нашу пользу.



Во-первых я очень плохо спала накануне финала и плюс еще такая история, не знаю, такая женская (смеется). У меня финал Австралии, а тут у меня первый день, как это сказать корректнее – то что у нас у женщин каждый месяц бывает. И первый день у меня очень тяжелый обычно. И вот день финала, а я не выспалась, еще и с мужем поругалась с утра...и у меня такая раскоординация на корте. Вышла на разминку и ничего не понимаю, голова как в каком-то баббле...Просто не могу по мячу попасть (смеется). Но такое случается, что поделать, это спорт. Нужно было как-то адаптироваться, немного у меня это получилось, но не так, чтобы победить в тот день. А вот на US Open, там наоборот все складывалось в нашу сторону, просто наилучшим образом», – рассказала Людмила в интервью.

Стоит отметить, что Людмила Киченок и Алена Остапенко в текущем сезоне завоевали титул чемпионок Открытого чемпионата США, победив в финале пару Чжан Шуай (Китай) и Кристину Младенович (Франция). На пути к титулу они выиграли все свои матчи, не отдав ни одного сета.

А ранее стало известно, что Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?