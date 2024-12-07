Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?

Украинская теннисистка Людмила Киченок приняла решение прекратить партнерство с Аленой Остапенко, с которой она добилась значительных успехов в парном теннисе. В интервью Большому Теннису Украины Киченок рассказала, что это было её личное решение, и объяснила, что после более чем трех лет совместной игры они решили немного отдохнуть друг от друга.

«Можно сказать, что это было, скорее, мое решение. Мы играли вместе больше трех лет, и на Итоговом турнире, я для себя приняла решение, что пора нам немного отдохнуть друг от друга и попробовать что-то другое. Это будет, как глоток свежего воздуха, для нас обеих, можно так сказать. У нас были очень успешные три года и я ей очень благодарна за наши совместные выступления. И к слову, я не отбрасываю возможности того, что в будущем мы еще будем играть вместе.



Для меня сейчас это будет такой «челлендж», что я попробую с кем-то другим сыграть и также постараюсь показать хороший результат и развиваться как игрок. Посмотрим. Сейчас австралийскую серию турниров я буду играть с Чан Хао-Чин из Китайского Тайбэя. Мы раньше вместе не играли, но тренировались несколько раз на протяжении года.



Сейчас мы договорились сыграть Брисбен, Аделаиду и Australian Open, но, думаю, также сыграем Доху и Дубай, а после Австралии посмотрим, как все у нас сложится», – поделилась Людмила.

Напомним, что Киченок и Остапенко завоевали пять титулов WTA и еще четыре раза играли в финалах. Среди их крупнейших достижений — титул на US Open-2024 и финал Australian Open-2024, а также победа на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Новая напарница Киченок, Чан Хао-Чин, завершила сезон 2024 года на 16-й строчке мирового парного рейтинга. В своей карьере она выиграла 21 титул WTA и достигала пятой позиции в парной классификации.