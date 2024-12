Впервые за 35 лет. МЮ находится в нижней части таблицы перед Рождеством

Накануне Рождества «Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд в Английской Премьер-лиге.

Дьяволы впервые с сезона-1989/1990 перед праздником занимают позицию, которая находится ниже середины турнирной таблицы.

При новом тренере Рубене Амориме МЮ сыграл девять матчей, из которых только четыре завершились победой.

Напомним, что клуб уступил «Борнмуту» со счетом 0:3 в 17-м туре чемпионата Англии. В таблице коллектив находится на 13 месте, имея в активе 22 пункта.

𝐌𝐚𝐧 𝐔𝐭𝐝 𝟎-𝟑 𝐁𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐦𝐨𝐮𝐭𝐡



Man Utd will be in the bottom half of England's top flight at Christmas for the first time since the 1989-90 season after losing to Bournemouth.



Read our data-led report and stats page from the game: https://t.co/Z0ChvH5NTb#MUNBOU pic.twitter.com/zZU5mh0ZCF