ВИДЕО. Атмосфера – огонь! Девушка футболиста Динамо побывала на бое Усика

Девушка полузащитника киевского «Динамо» Александра Яцыка, Марина, побывала на бое Усик-Фьюри.

21-летний хавбек сейчас находится в аренде в «Заре», но это не помешало ему проспонсировать билет на самый грандиозный вечер бокса в 2024 году.

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Марина засняла несколько кадров исторического события и опубликовала их в сторис: например, выходы боксеров на ринг, сам бой, оглашение победителя, и общую атмосферу, которой был наполнен зал.

«Не передать словами эти эмоции», «Атмосфера 🔥🔥», – поделилась своими впечатлениями девушка.