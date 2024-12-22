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22 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:22
1729
0

ВИДЕО. Атмосфера – огонь! Девушка футболиста Динамо побывала на бое Усика

И поделилась историческими кадрами с места события

22 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:22
1729
0
ВИДЕО. Атмосфера – огонь! Девушка футболиста Динамо побывала на бое Усика
Instagram. Марина – девушка Александра Яцыка

Девушка полузащитника киевского «Динамо» Александра Яцыка, Марина, побывала на бое Усик-Фьюри.

21-летний хавбек сейчас находится в аренде в «Заре», но это не помешало ему проспонсировать билет на самый грандиозный вечер бокса в 2024 году.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Марина засняла несколько кадров исторического события и опубликовала их в сторис: например, выходы боксеров на ринг, сам бой, оглашение победителя, и общую атмосферу, которой был наполнен зал.

«Не передать словами эти эмоции», «Атмосфера 🔥🔥», – поделилась своими впечатлениями девушка.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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