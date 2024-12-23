ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика

Дария Буткевич, дочь президента «Полесья» Геннадия Буткевича, собрала интересную компанию после боя Усик-Фьюри.

За столом были собраны: футболист «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик, его агент – Вадим Шаблий, и подопечный Усика – боксер Даниэль Лапин.

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«Первое, что мы делаем после боев», – подписала фото Дария, где вся компания сидит за столом.

Напомним, что Мудрик был среди гостей боя, и сейчас дожидается результата пробы Б теста на допинг.