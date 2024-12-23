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23 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:24
1510
0

ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика

Дария Буткевич опубликовала любопытное фото

23 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:24
1510
0
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
Instagram. Дария Буткевич, Даниэль Лапин, Вадим Шаблий, Михаил Мудрик

Дария Буткевич, дочь президента «Полесья» Геннадия Буткевича, собрала интересную компанию после боя Усик-Фьюри.

За столом были собраны: футболист «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик, его агент – Вадим Шаблий, и подопечный Усика – боксер Даниэль Лапин.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Первое, что мы делаем после боев», – подписала фото Дария, где вся компания сидит за столом.

Напомним, что Мудрик был среди гостей боя, и сейчас дожидается результата пробы Б теста на допинг.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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