Другие новости23 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:24
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ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
Дария Буткевич опубликовала любопытное фото
23 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:24
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Дария Буткевич, дочь президента «Полесья» Геннадия Буткевича, собрала интересную компанию после боя Усик-Фьюри.
За столом были собраны: футболист «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик, его агент – Вадим Шаблий, и подопечный Усика – боксер Даниэль Лапин.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Первое, что мы делаем после боев», – подписала фото Дария, где вся компания сидит за столом.
Напомним, что Мудрик был среди гостей боя, и сейчас дожидается результата пробы Б теста на допинг.
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