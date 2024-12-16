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  4. Рейтинг АТР. Овчаренко остался первой ракеткой Украины и улучшил рекорд
ATP
16 декабря 2024, 12:44 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:14
153
0

Рейтинг АТР. Овчаренко остался первой ракеткой Украины и улучшил рекорд

Александр в обновленной версии мирового рейтинга находится на 310-м месте

16 декабря 2024, 12:44 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:14
153
0
Рейтинг АТР. Овчаренко остался первой ракеткой Украины и улучшил рекорд
Instagram. Александр Овчаренко

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Большие теннисные турниры в 2024 уже завершились, поэтому мужчинам осталось играть только на турнирах серии ITF. Даже челленджеров уже не будет.

Янник Синнер завершит сезон первой ракеткой. На втором месте – Александр Зверев, топ-3 замкнул Карлос Алькарас.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинские теннисисты по-прежнему отсутствуют в топ-300. Первым номером страны является Александр Овчаренко.

Несмотря на то, что Овчаренко не выступал на турнирах на прошлой неделе, он поднялся на одно место и снова обновил личный рекорд – теперь он 310-й.

Наибольший рывок из украинцев сделал Виталий Сачко – +3 места и 387-я строчка. Он отстает на три позиции от Вадима Урсу (384).

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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