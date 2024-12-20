20 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Вальядолид.

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе жиронцев находятся два украинца: Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Жирона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.