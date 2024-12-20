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Чемпионат Испании
Жирона
20.12.2024 22:00 - : -
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 декабря 2024, 03:31 |
10
0

Жирона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура Ла Лиги 2024/25 20 декабря в 22:00 по Киеву

20 декабря 2024, 03:31 |
10
0
Жирона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Жирона. Мичел

20 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Вальядолид.

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе жиронцев находятся два украинца: Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Жирона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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