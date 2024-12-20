20.12.2024 22:00 - : -
Испания20 декабря 2024, 03:31 |
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Жирона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура Ла Лиги 2024/25 20 декабря в 22:00 по Киеву
20 декабря 2024, 03:31 |
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20 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Вальядолид.
Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В системе жиронцев находятся два украинца: Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.
Жирона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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