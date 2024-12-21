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Жирона
20.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Вальядолид
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Испания
21 декабря 2024, 00:41 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:58
23
0

Жирона – Вальядолид – 3:0. Разгром от команды Цыганкова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги

21 декабря 2024, 00:41 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:58
23
0
Жирона – Вальядолид – 3:0. Разгром от команды Цыганкова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 декабря в рамках 18-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Жирона» и «Вальядолид».

Поединок проходил на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась победой «Жироны» со счётом 3:0. Цыганков по-прежнему отсутствует из-за травмы.

Ла Лига. 18 тур. 20 декабря

«Жирона» – «Вальядолид» – 3:0

Голы: Лопес 31, Руис 39, Данжума, 81

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Жирона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Жирона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
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Жирона Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Виктор Цыганков Абель Руис Арно Данжума Груневелд
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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