Вечером 20 декабря в рамках 18-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Жирона» и «Вальядолид».

Поединок проходил на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась победой «Жироны» со счётом 3:0. Цыганков по-прежнему отсутствует из-за травмы.

Ла Лига. 18 тур. 20 декабря

«Жирона» – «Вальядолид» – 3:0

Голы: Лопес 31, Руис 39, Данжума, 81

Видеообзор матча: