20 декабря на «Монтиливи» пройдет матч 18-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Вальядолидом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда будет долго вспоминать прошлый сезон - и вряд ли сможет его повторить. Тогда жирондинцы, собранные за смешные деньги, всех восхищали, но, как и ожидалось, их третье место стало одноразовым прыжком выше головы. А дебют в Лиге Чемпионов, что стоил стольких усилий (связанный с Манчестер Сити проект туда пустили с немалыми потугами и после поиска компромисса), обернулся настоящим позором, с рядом невероятных поражений, которые не компенсировать и разовой победой над скромнейшим Слованом. Не удивительно, что напоследок в 2024-м году уступили и Ливерпулю, пусть и 0:1. На внутренней арене никак не получается сделать соотношение побед и поражений заметно положительным. Наоборот, к зиме начался новый спад, что подчеркнуло и поражение Мальорке. И как забыть поражение по пенальти в кубке со скромным УД Логроньес с полевым футболистом в воротах!

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Вальядолид

Клуб продолжает передвижения типичного лифта. Угодив, в очередной раз, в 2023-м году в Сегунду, он оказался для нее силен, да и назначенный заранее главным тренером Пессолано пусть не сумел предотвратить вылета из Ла Лиги, но сразу вернул подопечных назад. Уругвайца сняли в конце ноября, после разгрома от Атлетико - команда, имея всего пару побед, на тот момент была на последнем месте в таблице Примеры. Без Пауло получилось сразу выиграть, но в кубке, и то Реал Авилу дожимали в экстра-тайме. Потом было поражение в чемпионате Лас-Пальмасу. Но в ключевом поединке, с прямым конкурентом, Валенсией, оформили победу 1:0.

Статистика личных встреч

Жиронцы выиграли два из четырех последних матчей, но весной прошлого года уступили вылетающему сопернику на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что наконец-то Жирона выиграет. Но она совершенно не впечатляет, так что стоит применить прагматичный вариант с тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).