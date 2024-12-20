Жирона без Цыганкова разгромила Вальядолид и вошла в топ-8 Ла Лиги

Вечером 20 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Вальядолид.

Команды встречались на стадионе Монтиливи в Каталонии. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 3:0.

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Голы у победителей забили: Давид Лопес, Абель Руис, Арно Данжума.

Украинский хавбек Виктор Цыганков не был включен в заявку Жироны на матч, так как продолжает восстановление после травмы лодыжки.

Благодаря этой победе Жирона вошла в топ-8 Ла Лиги (25 очков) и продолжает борьбу за зону еврокубков.

Ла Лига. 18-й тур, 20 декабря

Жирона – Вальядолид – 3:0

Голы: Давид Лопес, 31, Абель Руис, 39, Арно Данжума, 81

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица