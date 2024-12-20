Жирона без Цыганкова разгромила Вальядолид и вошла в топ-8 Ла Лиги
Голы у победителей забили: Давид Лопес, Абель Руис, Арно Данжума
Вечером 20 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Вальядолид.
Команды встречались на стадионе Монтиливи в Каталонии. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 3:0.
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Голы у победителей забили: Давид Лопес, Абель Руис, Арно Данжума.
Украинский хавбек Виктор Цыганков не был включен в заявку Жироны на матч, так как продолжает восстановление после травмы лодыжки.
Благодаря этой победе Жирона вошла в топ-8 Ла Лиги (25 очков) и продолжает борьбу за зону еврокубков.
Ла Лига. 18-й тур, 20 декабря
Жирона – Вальядолид – 3:0
Голы: Давид Лопес, 31, Абель Руис, 39, Арно Данжума, 81
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|2
|Атлетико Мадрид
|17
|11
|5
|1
|31 - 11
|38
|3
|Реал Мадрид
|17
|11
|4
|2
|37 - 16
|37
|4
|Атлетик Бильбао
|18
|9
|6
|3
|27 - 16
|33
|5
|Вильярреал
|17
|7
|6
|4
|29 - 28
|27
|6
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18 - 21
|27
|7
|Реал Сосьедад
|17
|7
|4
|6
|16 - 11
|25
|8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|9
|Осасуна
|17
|6
|7
|4
|22 - 25
|25
|10
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20 - 21
|24
|11
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18 - 23
|22
|12
|Райо Вальекано
|17
|5
|6
|6
|19 - 20
|21
|13
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|14
|Лас Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22 - 27
|19
|15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15 - 23
|18
|16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11 - 14
|16
|17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19 - 28
|16
|18
|Эспаньол
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12 - 37
|12
|20
|Валенсия
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
События матча
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