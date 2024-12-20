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  4. Жирона без Цыганкова разгромила Вальядолид и вошла в топ-8 Ла Лиги
Чемпионат Испании
Жирона
20.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:43
104
0

Жирона без Цыганкова разгромила Вальядолид и вошла в топ-8 Ла Лиги

Голы у победителей забили: Давид Лопес, Абель Руис, Арно Данжума

20 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:43
104
0
Жирона без Цыганкова разгромила Вальядолид и вошла в топ-8 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Вальядолид.

Команды встречались на стадионе Монтиливи в Каталонии. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у победителей забили: Давид Лопес, Абель Руис, Арно Данжума.

Украинский хавбек Виктор Цыганков не был включен в заявку Жироны на матч, так как продолжает восстановление после травмы лодыжки.

Благодаря этой победе Жирона вошла в топ-8 Ла Лиги (25 очков) и продолжает борьбу за зону еврокубков.

Ла Лига. 18-й тур, 20 декабря

Жирона – Вальядолид – 3:0

Голы: Давид Лопес, 31, Абель Руис, 39, Арно Данжума, 81

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 18 12 2 4 50 - 20 38
2 Атлетико Мадрид 17 11 5 1 31 - 11 38
3 Реал Мадрид 17 11 4 2 37 - 16 37
4 Атлетик Бильбао 18 9 6 3 27 - 16 33
5 Вильярреал 17 7 6 4 29 - 28 27
6 Мальорка 18 8 3 7 18 - 21 27
7 Реал Сосьедад 17 7 4 6 16 - 11 25
8 Жирона 18 7 4 7 26 - 25 25
9 Осасуна 17 6 7 4 22 - 25 25
10 Бетис 17 6 6 5 20 - 21 24
11 Севилья 17 6 4 7 18 - 23 22
12 Райо Вальекано 17 5 6 6 19 - 20 21
13 Сельта 17 6 3 8 25 - 28 21
14 Лас Пальмас 17 5 4 8 22 - 27 19
15 Леганес 17 4 6 7 15 - 23 18
16 Хетафе 17 3 7 7 11 - 14 16
17 Алавес 17 4 4 9 19 - 28 16
18 Эспаньол 17 4 3 10 16 - 29 15
19 Вальядолид 18 3 3 12 12 - 37 12
20 Валенсия 16 2 5 9 14 - 24 11
Полная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Жирона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Жирона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
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Вальядолид травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков травма лодыжки Абель Руис Давид Лопес Сильва Арно Данжума Груневелд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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