ВИДЕО. Было неловко. Пожала ли Халеп руку Свентек после матча в ОАЭ?
19 декабря Симона в паре с Паолини переиграла Игу и Бадосу на World Tennis League
19 декабря стартовал выставочный турнир World Tennis League в ОАЭ, который пройдет до 22 числа этого же месяца.
В четверг сошлись команды Eagles и Kites. Победу одержали Коршуны со счетом 25:20.
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В одном из поединков противостояния была сыграна парная встреча: Паула Бадоса и Ига Свентек вышли на корт против Жасмин Паолини и Симоны Халеп. Победу одержал итальянско-румынский тандем со счетом 7:5.
После завершения матча теннисистки традиционно обменялись рукопожатиями. Это сделали и Ига с Симоной, хотя рукопожатие вышло довольно неловким.
Однако неловким оно было не из-за критики Свентек от Халеп после допинг-сканадала польки, а из-за того, что Бадоса и Паолини слегка затянули свою взаимную благодарность за игру. Хотя фаны тенниса опасались, что румынка откажется от рукопожатия с Игой.
ВИДЕО. Было неловко. Пожала ли Халеп руку Свентек после матча в ОАЭ?
The effort they had to make to shake hands! 😂 pic.twitter.com/hEEXeWXujL— LorenaPopa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) December 19, 2024
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