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20 декабря 2024, 09:05 |
281
0

ВИДЕО. Было неловко. Пожала ли Халеп руку Свентек после матча в ОАЭ?

19 декабря Симона в паре с Паолини переиграла Игу и Бадосу на World Tennis League

20 декабря 2024, 09:05 |
281
0
ВИДЕО. Было неловко. Пожала ли Халеп руку Свентек после матча в ОАЭ?
Симона Халеп и Ига Свентек

19 декабря стартовал выставочный турнир World Tennis League в ОАЭ, который пройдет до 22 числа этого же месяца.

В четверг сошлись команды Eagles и Kites. Победу одержали Коршуны со счетом 25:20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В одном из поединков противостояния была сыграна парная встреча: Паула Бадоса и Ига Свентек вышли на корт против Жасмин Паолини и Симоны Халеп. Победу одержал итальянско-румынский тандем со счетом 7:5.

После завершения матча теннисистки традиционно обменялись рукопожатиями. Это сделали и Ига с Симоной, хотя рукопожатие вышло довольно неловким.

Однако неловким оно было не из-за критики Свентек от Халеп после допинг-сканадала польки, а из-за того, что Бадоса и Паолини слегка затянули свою взаимную благодарность за игру. Хотя фаны тенниса опасались, что румынка откажется от рукопожатия с Игой.

ВИДЕО. Было неловко. Пожала ли Халеп руку Свентек после матча в ОАЭ?

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Симона Халеп Ига Свёнтек World Tennis League видео рукопожатие
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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