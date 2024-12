19 декабря стартовал выставочный турнир World Tennis League в ОАЭ, который пройдет до 22 числа этого же месяца.

В четверг сошлись команды Eagles и Kites. Победу одержали Коршуны со счетом 25:20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В одном из поединков противостояния была сыграна парная встреча: Паула Бадоса и Ига Свентек вышли на корт против Жасмин Паолини и Симоны Халеп. Победу одержал итальянско-румынский тандем со счетом 7:5.

После завершения матча теннисистки традиционно обменялись рукопожатиями. Это сделали и Ига с Симоной, хотя рукопожатие вышло довольно неловким.

Однако неловким оно было не из-за критики Свентек от Халеп после допинг-сканадала польки, а из-за того, что Бадоса и Паолини слегка затянули свою взаимную благодарность за игру. Хотя фаны тенниса опасались, что румынка откажется от рукопожатия с Игой.

ВИДЕО. Было неловко. Пожала ли Халеп руку Свентек после матча в ОАЭ?

The effort they had to make to shake hands! 😂 pic.twitter.com/hEEXeWXujL