Что за формат! Старт турнира в ОАЭ: Свентек vs Халеп, Рыбакина vs Соболенко

19 декабря стартовал выставочный турнир World Tennis League в ОАЭ, который пройдет до 22 числа этого же месяца.

Формат: четыре команды играют друг с другом по круговой системе. Каждое противостояние состоит из четырех матчей: один мужской одиночный, один женский одиночный и два парных поединка, которые могут быть между мужскими парами, между женскими парами или смешанными парами, в зависимости от того, какая команда выиграет жеребьевку.

Каждый матч состоит из одного сета, но есть нюансы. Команда получает одно очко за каждый выигранный гейм в любом из матчей. Если команда, которая лидирует в противостоянии, выигрывает четвертый сет, то противостояние заканчивается.

Если команда, которая отстает в противостоянии, выигрывает четвертый сет, то противостояние переходит в дополнительное время. В так называемом экстратайме принимают участие те теннисисты или теннисистки, которые и проводили четвертый сет.

Если команда, которая выигрывала противостояние до завершения четвертого сета, выигрывает хотя бы один гейм в экстратайме, то противостояние завершается.

Если команда, которая совершила камбек и перевела игру в экстратайм, делает общий счет равным без потери очка (напомним, очко начисляется за каждый выигранный гейм), то противостояние переходит в супертай-брейк между все теми же участниками, которые и играли четвертый сет и экстратайм. Победитель супертай-брейка приносит победу своей команде в противостоянии, за который начисляется одно очко, а также начисляется одно очко за каждую «разницу +2 в поинтах».

После кругового турнира две лучшие команды встретятся в финале 22 декабря 2024 года.

Понять формат противостояний достаточно сложно, если не видеть четкий пример. К счастью, в первый же игровой день в каждом из двух противостояний случилось то, что вызывает вопросы при прочтении правил.

Начнем с составов команд:

19 декабря между собой сыграли Falcons и Hawks, а также Eagles и Kites. Соколы переиграли Ястребов 29:26, а Коршуны одолели Орлов 25:20.

Результаты первого игрового дня

Falcons – Hawks – 29:26:

Eagles – Kites – 20:25:

Теперь попробуем разобраться с результатами противостояний, в частности с тем, как Соколы совершили камбек против Ястребов.

Falcons уступали Hawks со счетом 17:21. На корт вышли Рублев и Томпсон. Рублев выиграл сет 7:5 и сделал общий счет 24:26. Поскольку Falcons уступали в поединке, а их последний участник одержал победу в сете, то противостояние перешло в экстратайм. Все, что нужно было Томпсон – выиграть хотя бы один гейм. Однако Рублеву удалось сравнять счет, взяв 2 гейма – 26:26.

Поскольку счет стал равным, то Рублев и Томпсон начали играть решающий супертай-брейк, который остался за Андреем – 10:6. Таким образом, Falcons одержали общую победу со счетом 27:26, а также получили бонусные баллы за разницу в четыре поинта – +2 очка.

Подобный камбек могла совершить и Ига Свентек, которая в последнем матче противостояния между Eagles и Kites выиграла у Жасмин Паолини 7:5. После завершения сета Орлы уступали Коршунам 20:24. Иге нужно было выиграть 4 гейма подряд, чтобы перевести противостояние в супертай-брейк, однако Паолини взяла первый же гейм и принесла своей команде общую победу со счетом 25:20.

Кстати, отдельно стоит отметить парную встречу между тандемами Бадоса / Свентек и Паолини / Халеп. Симона совсем недавно жестко критиковал Свентек после допинг-скандала польки.

20 декабря соревнования World Tennis League продолжатся. Eagles встретятся с Hawks, а Falcons проведут противостояние против Kites.

