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20 декабря 2024, 04:55 | Обновлено 20 декабря 2024, 05:05
435
0

Что за формат! Старт турнира в ОАЭ: Свентек vs Халеп, Рыбакина vs Соболенко

С 19 по 22 декабря проходят соревнования World Tennis League

20 декабря 2024, 04:55 | Обновлено 20 декабря 2024, 05:05
435
0
Что за формат! Старт турнира в ОАЭ: Свентек vs Халеп, Рыбакина vs Соболенко
World Tennis League

19 декабря стартовал выставочный турнир World Tennis League в ОАЭ, который пройдет до 22 числа этого же месяца.

Формат: четыре команды играют друг с другом по круговой системе. Каждое противостояние состоит из четырех матчей: один мужской одиночный, один женский одиночный и два парных поединка, которые могут быть между мужскими парами, между женскими парами или смешанными парами, в зависимости от того, какая команда выиграет жеребьевку.

Каждый матч состоит из одного сета, но есть нюансы. Команда получает одно очко за каждый выигранный гейм в любом из матчей. Если команда, которая лидирует в противостоянии, выигрывает четвертый сет, то противостояние заканчивается.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Если команда, которая отстает в противостоянии, выигрывает четвертый сет, то противостояние переходит в дополнительное время. В так называемом экстратайме принимают участие те теннисисты или теннисистки, которые и проводили четвертый сет.

Если команда, которая выигрывала противостояние до завершения четвертого сета, выигрывает хотя бы один гейм в экстратайме, то противостояние завершается.

Если команда, которая совершила камбек и перевела игру в экстратайм, делает общий счет равным без потери очка (напомним, очко начисляется за каждый выигранный гейм), то противостояние переходит в супертай-брейк между все теми же участниками, которые и играли четвертый сет и экстратайм. Победитель супертай-брейка приносит победу своей команде в противостоянии, за который начисляется одно очко, а также начисляется одно очко за каждую «разницу +2 в поинтах».

После кругового турнира две лучшие команды встретятся в финале 22 декабря 2024 года.

Понять формат противостояний достаточно сложно, если не видеть четкий пример. К счастью, в первый же игровой день в каждом из двух противостояний случилось то, что вызывает вопросы при прочтении правил.

Начнем с составов команд:

  • Eagles: Стефанос Циципас, Александр Шевченко, Ига Свентек, Паула Бадоса
  • Falcons: Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия
  • Hawks: Джордан Томпсон, Сумит Нагал, Арина Соболенко, Мирра Андреева
  • Kites: Каспер Рууд, Ник Кирьос, Жасмин Паолини, Симона Халеп

19 декабря между собой сыграли Falcons и Hawks, а также Eagles и Kites. Соколы переиграли Ястребов 29:26, а Коршуны одолели Орлов 25:20.

Результаты первого игрового дня

Falcons – Hawks – 29:26:

  • Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко – 6:7 (5:7)
  • Елена Рыбакина – Арина Соболенко – 6:7 (3:7)
  • Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Сумит Нагал – 5:7
  • Андрей Рублев – Джордан Томпсон – 7:5, 2:0 (10:6)

Eagles – Kites – 20:25:

  • Александр Шевченко / Паула Бадоса – Каспер Рууд / Жасмин Паолини – 4:6
  • Паула Бадоса / Ига Свентек – Жасмин Паолини / Симона Халеп – 5:7
  • Александр Шевченко – Каспер Рууд – 4:6
  • Ига Свентек – Жасмин Паолини – 7:5, 0:1

Теперь попробуем разобраться с результатами противостояний, в частности с тем, как Соколы совершили камбек против Ястребов.

Falcons уступали Hawks со счетом 17:21. На корт вышли Рублев и Томпсон. Рублев выиграл сет 7:5 и сделал общий счет 24:26. Поскольку Falcons уступали в поединке, а их последний участник одержал победу в сете, то противостояние перешло в экстратайм. Все, что нужно было Томпсон – выиграть хотя бы один гейм. Однако Рублеву удалось сравнять счет, взяв 2 гейма – 26:26.

Поскольку счет стал равным, то Рублев и Томпсон начали играть решающий супертай-брейк, который остался за Андреем – 10:6. Таким образом, Falcons одержали общую победу со счетом 27:26, а также получили бонусные баллы за разницу в четыре поинта – +2 очка.

Подобный камбек могла совершить и Ига Свентек, которая в последнем матче противостояния между Eagles и Kites выиграла у Жасмин Паолини 7:5. После завершения сета Орлы уступали Коршунам 20:24. Иге нужно было выиграть 4 гейма подряд, чтобы перевести противостояние в супертай-брейк, однако Паолини взяла первый же гейм и принесла своей команде общую победу со счетом 25:20.

Кстати, отдельно стоит отметить парную встречу между тандемами Бадоса / Свентек и Паолини / Халеп. Симона совсем недавно жестко критиковал Свентек после допинг-скандала польки.

20 декабря соревнования World Tennis League продолжатся. Eagles встретятся с Hawks, а Falcons проведут противостояние против Kites.

Фотогалерея первого игрового дня World Tennis League

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фото фотогалерея статистические расклады Каролин Гарсия Елена Рыбакина Мирра Андреева Арина Соболенко Андрей Рублев Денис Шаповалов Джордан Томпсон (теннисист) Сумит Нагал Александр Шевченко (теннис) Паула Бадоса Каспер Рууд Жасмин Паолини Ига Свёнтек Симона Халеп
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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