ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил дубль клубу таракана. А мог и хет-трик

19 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Панатинаикос и динамо минск.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

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Дубль в этой встрече оформил экс-игрок донецкого Шахтера Тете. Но бразильский форвард мог положить и хет-трик – на 84-й он не сумел реализовать пенальти, после чего отличился его партнер – Фотис Иоаннидис.

Благодаря этой победе греческий коллектив набрал 10 очков и занял итоговое 13-е место в таблице третьего по силе еврокубка. Панатинаикос продолжит выступления в соревнованиях с 1/16 финала. А вот динамо минск вылетело из турнира с 3 пунктами и 33-ю позицию.

Лига конференций 2024/25. 6-й тур, 19 декабря

Панатинаикос (Греция) – динамо минкс (беларусь) – 4:0

Голы: Еремеев, 33, Тете, 54, 65, Иоаннидис, 84

ГОЛ! 2:0 Тете, 65 мин.

ГОЛ! 3:0 Тете, 65 мин.

ФОТО. Как Тете оформил дубль в ворота динамо минск