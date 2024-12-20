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Лига конференций
20 декабря 2024, 05:41 | Обновлено 20 декабря 2024, 05:44
330
1

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил дубль клубу таракана. А мог и хет-трик

Тете помог Панатинаикосу переиграть динамо минск со счетом 4:0 в 6-м туре Лиги конференций

20 декабря 2024, 05:41 | Обновлено 20 декабря 2024, 05:44
330
1
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил дубль клубу таракана. А мог и хет-трик
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Панатинаикос и динамо минск.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил экс-игрок донецкого Шахтера Тете. Но бразильский форвард мог положить и хет-трик – на 84-й он не сумел реализовать пенальти, после чего отличился его партнер – Фотис Иоаннидис.

Благодаря этой победе греческий коллектив набрал 10 очков и занял итоговое 13-е место в таблице третьего по силе еврокубка. Панатинаикос продолжит выступления в соревнованиях с 1/16 финала. А вот динамо минск вылетело из турнира с 3 пунктами и 33-ю позицию.

Лига конференций 2024/25. 6-й тур, 19 декабря

Панатинаикос (Греция) – динамо минкс (беларусь) – 4:0

Голы: Еремеев, 33, Тете, 54, 65, Иоаннидис, 84

ГОЛ! 2:0 Тете, 65 мин.

ГОЛ! 3:0 Тете, 65 мин.

ФОТО. Как Тете оформил дубль в ворота динамо минск

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Умник
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