ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил дубль клубу таракана. А мог и хет-трик
Тете помог Панатинаикосу переиграть динамо минск со счетом 4:0 в 6-м туре Лиги конференций
19 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Панатинаикос и динамо минск.
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в этой встрече оформил экс-игрок донецкого Шахтера Тете. Но бразильский форвард мог положить и хет-трик – на 84-й он не сумел реализовать пенальти, после чего отличился его партнер – Фотис Иоаннидис.
Благодаря этой победе греческий коллектив набрал 10 очков и занял итоговое 13-е место в таблице третьего по силе еврокубка. Панатинаикос продолжит выступления в соревнованиях с 1/16 финала. А вот динамо минск вылетело из турнира с 3 пунктами и 33-ю позицию.
Лига конференций 2024/25. 6-й тур, 19 декабря
Панатинаикос (Греция) – динамо минкс (беларусь) – 4:0
Голы: Еремеев, 33, Тете, 54, 65, Иоаннидис, 84
ГОЛ! 2:0 Тете, 65 мин.
December 19, 2024
ГОЛ! 3:0 Тете, 65 мин.
December 19, 2024
ФОТО. Как Тете оформил дубль в ворота динамо минск
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У жены Тайсона Пэрис произошел выкидыш
«Панатинаикос», похоже, договорился о продаже бразильского экс-вингера «Шахтера»