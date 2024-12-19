Лига конференций. Все матчи игрового дня 19 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 19 декабря видеотрансляции матчей 6-го тура Лиги конференций
Вечером 19 декабря проходят поединки последнего, 6-го тура Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
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Лига конференций. 6-й тур, 19 декабря
- 22:00. АПОЭЛ – Астана
- 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Ноа
- 22:00. Бетис – ХИК
- 22:00. Борац Баня-Лука – Омония
- 22:00. Хайденхайм – Санкт-Галлен
- 22:00. Витория Гимараеш – Фиорентина
- 22:00. Ларн – Гент
- 22:00. ЛАСК – Викингур
- 22:00. Лугано – Пафос
- 22:00. Мольде – Млада Болеслав
- 22:00. Панатинаикос – динамо минск
- 22:00. Серкль Брюгге – Башакшехир
- 22:00. Рапид Вена – Копенгаген
- 22:00. Хартс – Петрокуб
- 22:00. Целе – Нью-Сейнтс
- 22:00. Челси – Шемрок Роверс
- 22:00. Юргорден – Легия
- 22:00. Ягеллония – Олимпия
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
22:00. АПОЭЛ – Астана
22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Ноа
22:00. Бетис – ХИК
22:00. Борац Баня-Лука – Омония
22:00. Хайденхайм – Санкт-Галлен
22:00. Витория Гимараеш – Фиорентина
22:00. Ларн – Гент
22:00. ЛАСК – Викингур
22:00. Лугано – Пафос
22:00. Мольде – Млада Болеслав
22:00. Серкль Брюгге – Башакшехир
22:00. Рапид Вена – Копенгаген
22:00. Хартс – Петрокуб
22:00. Целе – Нью-Сейнтс
22:00. Челси – Шемрок Роверс
22:00. Юргорден – Легия
22:00. Ягеллония – Олимпия
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