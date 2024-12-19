Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Все матчи игрового дня 19 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
Целе
19.12.2024 22:00 - : -
Нью-Сейнтс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
19 декабря 2024, 18:17 |
340
0

Лига конференций. Все матчи игрового дня 19 декабря. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 декабря видеотрансляции матчей 6-го тура Лиги конференций

19 декабря 2024, 18:17 |
340
0
Лига конференций. Все матчи игрового дня 19 декабря. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 19 декабря проходят поединки последнего, 6-го тура Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций. 6-й тур, 19 декабря

  • 22:00. АПОЭЛ – Астана
  • 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Ноа
  • 22:00. Бетис – ХИК
  • 22:00. Борац Баня-Лука – Омония
  • 22:00. Хайденхайм – Санкт-Галлен
  • 22:00. Витория Гимараеш – Фиорентина
  • 22:00. Ларн – Гент
  • 22:00. ЛАСК – Викингур
  • 22:00. Лугано – Пафос
  • 22:00. Мольде – Млада Болеслав
  • 22:00. Панатинаикос – динамо минск
  • 22:00. Серкль Брюгге – Башакшехир
  • 22:00. Рапид Вена – Копенгаген
  • 22:00. Хартс – Петрокуб
  • 22:00. Целе – Нью-Сейнтс
  • 22:00. Челси – Шемрок Роверс
  • 22:00. Юргорден – Легия
  • 22:00. Ягеллония – Олимпия

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

22:00. АПОЭЛ – Астана

22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Ноа

22:00. Бетис – ХИК

22:00. Борац Баня-Лука – Омония

22:00. Хайденхайм – Санкт-Галлен

22:00. Витория Гимараеш – Фиорентина

22:00. Ларн – Гент

22:00. ЛАСК – Викингур

22:00. Лугано – Пафос

22:00. Мольде – Млада Болеслав

22:00. Серкль Брюгге – Башакшехир

22:00. Рапид Вена – Копенгаген

22:00. Хартс – Петрокуб

22:00. Целе – Нью-Сейнтс

22:00. Челси – Шемрок Роверс

22:00. Юргорден – Легия

22:00. Ягеллония – Олимпия

По теме:
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Тренер Челси: «Сложно сказать, каким будет Мудрик через 2-3 года»
Барселона разгромила Ман Сити. Итоговые таблицы женской Лиги чемпионов
Лига конференций смотреть онлайн Фиорентина Бетис Панатинаикос Астана Динамо Минск Копенгаген Хартс ЛАСК Юргорден Омония Ягеллония Белосток Лугано АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Рапид Вена Олимпия Любляна Мольде Нью-Сейнтс Млада Болеслав ХИК Хельсинки Витория Гимараеш Легия Варшава Целе Викингур Санкт-Галлен Хайденхайм Истанбул Башакшехир Петрокуб Хынчешты Пафос Челси Серкль Брюгге ТСЦ Бачка-Топола Ноа Ереван Борац Баня-Лука Ларн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
Футбол | 18 декабря 2024, 22:42 10
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика

Олег Лужный – о допинг-тесте игрока сборной Украины

Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Футбол | 19 декабря 2024, 09:15 21
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»

Максим Шацких прокомментировал скандал вокруг вингера «Челси»

«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
Футбол | 19.12.2024, 14:11
«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 19.12.2024, 17:31
Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Футбол | 18.12.2024, 20:52
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
19.12.2024, 07:53 1
Бокс
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
17.12.2024, 19:33 7
Футбол
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 6
Баскетбол
Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА
Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА
17.12.2024, 20:01 18
Футбол
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
19.12.2024, 08:25 1
Бокс
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
18.12.2024, 07:49 4
Бокс
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
18.12.2024, 12:01 66
Футбол
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем