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Лига конференций
Целе
19.12.2024 22:00 – FT 3 : 2
Нью-Сейнтс
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Лига конференций
20 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 20 декабря 2024, 03:31
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Целе – Нью-Сейнтс – 3:2. Дубль и офсайд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 20 декабря 2024, 03:31
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Целе – Нью-Сейнтс – 3:2. Дубль и офсайд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Целе» и «Нью-Сейнтс».

Игра проходила на стадионе «Здежеле» в Целе и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. «Целе» прошел в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Нью-Сейнтс» финишировал на 32-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Целе» – «Нью-Сейнтс» – 3:2

Голы: Эдмилсон 20, 43, Зец, 79 – Девис 19, Холден, 42

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил David Zec (Целе).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Edmilson Filho (Целе).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рори Холден (Нью-Сейнтс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Edmilson Filho (Целе).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Daniel Davies (Нью-Сейнтс).
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Целе Нью-Сейнтс Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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