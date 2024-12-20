19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Целе» и «Нью-Сейнтс».

Игра проходила на стадионе «Здежеле» в Целе и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. «Целе» прошел в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Нью-Сейнтс» финишировал на 32-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Целе» – «Нью-Сейнтс» – 3:2

Голы: Эдмилсон 20, 43, Зец, 79 – Девис 19, Холден, 42

Видеообзор матча: