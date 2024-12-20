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  4. Экс-тренера Шахтера могут уволить из Милана. Специалист ответил на слухи
Италия
20 декабря 2024, 10:16 |
308
0

Экс-тренера Шахтера могут уволить из Милана. Специалист ответил на слухи

Паулу Фонсека заявил, что не чувствует давления

20 декабря 2024, 10:16 |
308
0
Экс-тренера Шахтера могут уволить из Милана. Специалист ответил на слухи
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Итальянские СМИ активно отправляют в отставку нынешнего тренера «Милана» Паулу Фонсеку, в свое время работавшего в донецком «Шахтере». Специалист прокомментировал слухи, заявив, что не испытывает давления.

«Нет, честно говоря, я не чувствую риска. Если мы посмотрим результаты, это правда. Нам нужно многое сделать для результатов, но мы знаем, что делать», – сказал Фонсека для TUTTOmercatoWEB.

Португалец возглавил «Милан» летом 2024 года. Под его руководством команда занимает восьмую строчку в чемпионате Италии, набрав 23 очка в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что «Милан» нашел альтернативу португальскому специалисту.

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Паулу Фонсека отставка Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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