Экс-тренера Шахтера могут уволить из Милана. Специалист ответил на слухи
Паулу Фонсека заявил, что не чувствует давления
Итальянские СМИ активно отправляют в отставку нынешнего тренера «Милана» Паулу Фонсеку, в свое время работавшего в донецком «Шахтере». Специалист прокомментировал слухи, заявив, что не испытывает давления.
«Нет, честно говоря, я не чувствую риска. Если мы посмотрим результаты, это правда. Нам нужно многое сделать для результатов, но мы знаем, что делать», – сказал Фонсека для TUTTOmercatoWEB.
Португалец возглавил «Милан» летом 2024 года. Под его руководством команда занимает восьмую строчку в чемпионате Италии, набрав 23 очка в 15 матчах.
Ранее сообщалось, что «Милан» нашел альтернативу португальскому специалисту.
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