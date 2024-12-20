20.12.2024 21:30 - : -
Германия20 декабря 2024, 03:17 |
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Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура Бундеслиги 2024/25 20 декабря в 21:30
20 декабря 2024, 03:17 |
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20 декабря состоится матч 15-го тура Бундеслига 2024/25 между командами Бавария и РБ Лейпциг.
Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом игры мюнхенцы с 33 очками занимают первое место. У красных быков 27 пунктов и четвертая позиция.
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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