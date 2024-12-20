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Чемпионат Германии
Бавария
20.12.2024 21:30 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 декабря 2024, 03:17 |
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Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура Бундеслиги 2024/25 20 декабря в 21:30

20 декабря 2024, 03:17 |
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Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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20 декабря состоится матч 15-го тура Бундеслига 2024/25 между командами Бавария и РБ Лейпциг.

Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игры мюнхенцы с 33 очками занимают первое место. У красных быков 27 пунктов и четвертая позиция.

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг смотреть онлайн чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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