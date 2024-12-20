20 декабря состоится матч 15-го тура Бундеслига 2024/25 между командами Бавария и РБ Лейпциг.

Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игры мюнхенцы с 33 очками занимают первое место. У красных быков 27 пунктов и четвертая позиция.

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.