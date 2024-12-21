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Чемпионат Германии
Бавария
20.12.2024 21:30 – FT 5 : 1
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
21 декабря 2024, 00:48 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:57
14
0

Бавария – РБ Лейпциг – 5:1. Два мегабыстрых мяча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Германии

21 декабря 2024, 00:48 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:57
14
0
Бавария – РБ Лейпциг – 5:1. Два мегабыстрых мяча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря в рамках 15-го тура Бундеслиги состоялся матч между командами «Бавария» и «РБ Лейпциг».

Игра проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, где хозяева одержали победу со счётом 5:1.

Бундеслига. 15 тур. 20 декабря

«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 5:1

Голы: Мусиала 1, Лаймер 25, Киммих 36, Сане 75, Дэвис, 78 – Шешко, 2

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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Бавария РБ Лейпциг Бундеслига видео голов и обзор Джамал Мусиала Конрад Лаймер Йозуа Киммих Лерой Сане Альфонсо Дэвис Беньямин Шешко
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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