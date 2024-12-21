20.12.2024 21:30 – FT 5 : 1
Германия21 декабря 2024, 00:48 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:57
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Бавария – РБ Лейпциг – 5:1. Два мегабыстрых мяча. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Германии
21 декабря 2024, 00:48 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:57
14
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20 декабря в рамках 15-го тура Бундеслиги состоялся матч между командами «Бавария» и «РБ Лейпциг».
Игра проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, где хозяева одержали победу со счётом 5:1.
Бундеслига. 15 тур. 20 декабря
«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 5:1
Голы: Мусиала 1, Лаймер 25, Киммих 36, Сане 75, Дэвис, 78 – Шешко, 2
Видеообзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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