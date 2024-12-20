Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу мюнхенского клуба
20 декабря в 21:30 состоялся матч 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом».
Игра прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене.
За хозяев голами отметились Джамал Мусиала, Конрад Лаймер, Лерой Сане, Альфонсо Дэвис, а также Йозуа Киммих забил невероятный гол из-за пределов штрафной площадки. Гости ответили голом Беньямина Шешко.
В этом матче первый и второй голы были забиты меньше, чем за две минуты, что стало рекордом Бундеслиги.
В турнирной таблице «Бавария», имея в своем активе 36 очков, занимает первое место. «РБ Лейпциг» набрал 27 очков и занимает четвертую позицию.
Бундеслига. 15-й тур. 20 декабря
Бавария – РБ Лейпциг – 5:1
Голы: Мусиала, 1, Лаймер, 25, Киммих, 36, Сане, 75, Дэвис, 78 - Шешко, 2
Видеообзор матча:
Фотогалерея:
События матча
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