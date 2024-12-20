Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом

20 декабря в 21:30 состоялся матч 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом».

Игра прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене.

За хозяев голами отметились Джамал Мусиала, Конрад Лаймер, Лерой Сане, Альфонсо Дэвис, а также Йозуа Киммих забил невероятный гол из-за пределов штрафной площадки. Гости ответили голом Беньямина Шешко.

В этом матче первый и второй голы были забиты меньше, чем за две минуты, что стало рекордом Бундеслиги.

В турнирной таблице «Бавария», имея в своем активе 36 очков, занимает первое место. «РБ Лейпциг» набрал 27 очков и занимает четвертую позицию.

Бундеслига. 15-й тур. 20 декабря

Бавария – РБ Лейпциг – 5:1

Голы: Мусиала, 1, Лаймер, 25, Киммих, 36, Сане, 75, Дэвис, 78 - Шешко, 2

Видеообзор матча:

Фотогалерея: