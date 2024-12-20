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Чемпионат Германии
Бавария
20.12.2024 21:30 – FT 5 : 1
РБ Лейпциг
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Германия
20 декабря 2024, 23:21 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:54
540
5

Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу мюнхенского клуба

20 декабря 2024, 23:21 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:54
540
5
Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря в 21:30 состоялся матч 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом».

Игра прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене.

За хозяев голами отметились Джамал Мусиала, Конрад Лаймер, Лерой Сане, Альфонсо Дэвис, а также Йозуа Киммих забил невероятный гол из-за пределов штрафной площадки. Гости ответили голом Беньямина Шешко.

В этом матче первый и второй голы были забиты меньше, чем за две минуты, что стало рекордом Бундеслиги.

В турнирной таблице «Бавария», имея в своем активе 36 очков, занимает первое место. «РБ Лейпциг» набрал 27 очков и занимает четвертую позицию.

Бундеслига. 15-й тур. 20 декабря

Бавария – РБ Лейпциг – 5:1

Голы: Мусиала, 1, Лаймер, 25, Киммих, 36, Сане, 75, Дэвис, 78 - Шешко, 2

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 5
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pol-55
Попередня гра з Майнцом ,Баварія активно але хаотично бігала по полю,сьогодні появився Кейн і в грі появився організований малюнок,що і дало такий результат,шкода гравця Лейпцига,важка травма як кажуть *на прямому місці*
Ответить
+1
antt
Такий рахунок і Кейн без гола
Ответить
0
Strontium
Шахтёр  (Лейпциг).)
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-2
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