Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Бавария
20.12.2024 21:30 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 декабря 2024, 02:14 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:15
27
0

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 20 декабря в 21:30 по Киеву

20 декабря 2024, 02:14 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:15
27
0
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Twitter

20 декабря на «Альянц-Арене» пройдет матч 15-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Бавария» встретится с «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда в прошлом сезоне достигла некого дна. Сложно быстро вспомнить, когда в Мюнхене, особенно в актуальной истории, ухитрялись не выиграть за сезон ни единого трофея! Снова всех гранд удивил летом, когда пригласил на тренерский пост вылетевшего из АПЛ вместе с Бернли Компани. Не обходится без проблем у Венсана в Германии. Снова рекордмейстеры очень уж быстро вылетели из кубка, уступив там Байеру. А в Лиге чемпионов были поражения от Астон Виллы и Барселоны. Впрочем, там и победы были, в том числе над ПСЖ, и 9:2 с Динамо (Загреб). Не стал проблемой и Шахтер: быстро пропустив, ему забили 5, а могли и больше. Ну, а в Бундеслиге даже ничьи были отдельными исключениями. Но потом то ли команда расслабилась, то ли сказалась эпидемия травм, но Майнцу уступили 1:2.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

РБ Лейпциг

Клуб в прошлом сезоне подтвердил стабильный класс, что он демонстрировал с Марко Розе. Несмотря на сенсационные успехи Байера и Штутгарта, после продажи лидеров тогда быки удержались в квартете, вытеснив из него дортмундскую Боруссию. Да и после летних каникул (и новых продаж) получился неплохой старт, в том числе с победой в Леверкузене. Но осень показала, что команда разучилась брать очки в Лиге чемпионов - там немцы проигрывали всем подряд. Неудача с Астон Виллой означала окончательный вылет из турнира - в этот раз без привычного плей-офф. Был неприятный отрезок и в Бундеслиге, с одним очком в четырех турах. Но потом разгромили в кубке крепкий Айнтрахт 3:0 и победили Хольштайн в Киле. Снова играя с командой из Франкфурта-на-Майне, выиграли, но не так ярко, всего 2:1.

Статистика личных встреч

Быки не проигрывали четырежды кряду. Но в феврале они уступили в Мюнхене 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу рекордмейстеров. Но они часто допускают осечки с сильными соперниками. Стоит подумать о ставке на гостей с форой +2,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Бавария
20 декабря 2024 -
21:30
РБ Лейпциг
Фора РБ Лейпциг (+2) 1.60 Сделать ставку
По теме:
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Фабрицио Романо назвал европейский гранд, который хотел подписать Мудрика
Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг Бундеслига чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Футбол | 19 декабря 2024, 05:03 1
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль

18 октября римляне переиграли Сампдорию со счетом 4:1 в 1/8 финала Кубка Италии

Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Футбол | 19 декабря 2024, 09:15 23
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»

Максим Шацких прокомментировал скандал вокруг вингера «Челси»

Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 19.12.2024, 21:11
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гию. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20.12.2024, 01:29
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гию. Видео голов и обзор матча
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гию. Видео голов и обзор матча
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19.12.2024, 16:58
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
18.12.2024, 08:57
Бокс
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
19.12.2024, 08:25 1
Бокс
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
18.12.2024, 12:01 66
Футбол
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
18.12.2024, 14:41 5
Футбол
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
19.12.2024, 01:26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем