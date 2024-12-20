20 декабря на «Альянц-Арене» пройдет матч 15-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Бавария» встретится с «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда в прошлом сезоне достигла некого дна. Сложно быстро вспомнить, когда в Мюнхене, особенно в актуальной истории, ухитрялись не выиграть за сезон ни единого трофея! Снова всех гранд удивил летом, когда пригласил на тренерский пост вылетевшего из АПЛ вместе с Бернли Компани. Не обходится без проблем у Венсана в Германии. Снова рекордмейстеры очень уж быстро вылетели из кубка, уступив там Байеру. А в Лиге чемпионов были поражения от Астон Виллы и Барселоны. Впрочем, там и победы были, в том числе над ПСЖ, и 9:2 с Динамо (Загреб). Не стал проблемой и Шахтер: быстро пропустив, ему забили 5, а могли и больше. Ну, а в Бундеслиге даже ничьи были отдельными исключениями. Но потом то ли команда расслабилась, то ли сказалась эпидемия травм, но Майнцу уступили 1:2.

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РБ Лейпциг

Клуб в прошлом сезоне подтвердил стабильный класс, что он демонстрировал с Марко Розе. Несмотря на сенсационные успехи Байера и Штутгарта, после продажи лидеров тогда быки удержались в квартете, вытеснив из него дортмундскую Боруссию. Да и после летних каникул (и новых продаж) получился неплохой старт, в том числе с победой в Леверкузене. Но осень показала, что команда разучилась брать очки в Лиге чемпионов - там немцы проигрывали всем подряд. Неудача с Астон Виллой означала окончательный вылет из турнира - в этот раз без привычного плей-офф. Был неприятный отрезок и в Бундеслиге, с одним очком в четырех турах. Но потом разгромили в кубке крепкий Айнтрахт 3:0 и победили Хольштайн в Киле. Снова играя с командой из Франкфурта-на-Майне, выиграли, но не так ярко, всего 2:1.

Статистика личных встреч

Быки не проигрывали четырежды кряду. Но в феврале они уступили в Мюнхене 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу рекордмейстеров. Но они часто допускают осечки с сильными соперниками. Стоит подумать о ставке на гостей с форой +2,0 голов (коэффициент - 1,6).