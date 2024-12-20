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  4. Меньше чем две минуты. Бавария и РБ Лейпциг установили невероятный рекорд
Германия
20 декабря 2024, 21:59 |
1460
0

Меньше чем две минуты. Бавария и РБ Лейпциг установили невероятный рекорд

Команды забили два гола за полторы минуты

20 декабря 2024, 21:59 |
1460
0
Меньше чем две минуты. Бавария и РБ Лейпциг установили невероятный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря в матче 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» был установлен новый рекорд Бундеслиги.

На 29-й секунде встречи звездный полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала отличился в ворота соперника. Уже на второй минуте нападающий «быков» Беньямин Шешко сравнял счет в матче.

Это первый случай в истории Бундеслиги, когда команды обменялись забитыми голами меньше чем за 2 минуты игры.

Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Барселоне».

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Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг Бундеслига чемпионат Германии по футболу Джамал Мусиала Беньямин Шешко рекорд
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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