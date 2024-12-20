Меньше чем две минуты. Бавария и РБ Лейпциг установили невероятный рекорд

20 декабря в матче 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» был установлен новый рекорд Бундеслиги.

На 29-й секунде встречи звездный полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала отличился в ворота соперника. Уже на второй минуте нападающий «быков» Беньямин Шешко сравнял счет в матче.

Это первый случай в истории Бундеслиги, когда команды обменялись забитыми голами меньше чем за 2 минуты игры.

Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Барселоне».