Меньше чем две минуты. Бавария и РБ Лейпциг установили невероятный рекорд
Команды забили два гола за полторы минуты
20 декабря в матче 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» был установлен новый рекорд Бундеслиги.
На 29-й секунде встречи звездный полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала отличился в ворота соперника. Уже на второй минуте нападающий «быков» Беньямин Шешко сравнял счет в матче.
Это первый случай в истории Бундеслиги, когда команды обменялись забитыми голами меньше чем за 2 минуты игры.
Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Барселоне».
🚨🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 ! C'EST LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE DE LA BUNDESLIGA 🇩🇪 QUE DEUX BUTS SONT INSCRITS EN MOINS DE DEUX MINUTES DE JEU ‼️🥵 pic.twitter.com/tNyQI9Z9HR— BeFootball (@_BeFootball) December 20, 2024
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