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  4. Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Англия
19 декабря 2024, 09:15 | Обновлено 19 декабря 2024, 09:47
3203
7

Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»

Максим Шацких прокомментировал скандал вокруг вингера «Челси»

19 декабря 2024, 09:15 | Обновлено 19 декабря 2024, 09:47
3203
7
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал допинговый скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Я бы не сказал, что это может быть точкой в ​​его карьере, но выкарабкаться из этой ситуации будет просто архисложно. Надеюсь, что юристы сделают все возможное, чтобы если и будет дисквалификация, то максимально ее уменьшить. Все-таки Мудрик никогда ни в чем таком не был замечен. Он молод, 23 года, убивать его карьеру на взлете…

Честно, я вообще не понимаю, как в организм Мудрика мог попасть мельдоний? Если он все же там был найден, нужно найти виновного. Возможно, это врачи Челси или сборной Украины. Вот не понимаю, повторюсь, как могла возникнуть такая ситуация. Даже назол (спрей для носа) проверяют врачи в клубах, а тут речь о мельдонии. Не мог ли этот препарат просто так попасть в кровь? Надо разбираться», – считает Шацких.

Максим Шацких ранее играл за киевское «Динамо» – в его активе 328 матчей, в которых он забил 141 гол и отдал 76 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок покинул пост главного тренера.

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Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 7
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Микола Унгурян
лікарів "Челсі" можна однозначно відкинути, адже цей препарат заборонений у ВБ і їм немає сенсу його контрабандою завозити для одного Мудрика, а от лікарів збірної варто підозрювати - за бабло могли і організувати потрапляння препарату в організм Мудрика 
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+3
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Ron Noiill
Цілком випадково всі працівники збірної включаючи лікарів, вгадайте, з якого клубу набрані?  Барабанная дробь, гімн лугандона- іііі,так ви вгадали - це команда славетного українця рінаха гамналідавіча ФК "шаХрай" . Савпадєніє??? 
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+1
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В'ячеслав
Срна пускай  разрулит тоже такой долбоеб.
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0
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