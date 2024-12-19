Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
18 октября римляне переиграли Сампдорию со счетом 4:1 в 1/8 финала Кубка Италии
18 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Украинский футболист волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, отыграл 79 минут (был заменен на Эльдора Шомуродова) и оформил дубль, забив на 9-й и 19-й.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.9 баллов.
Артем получил наивысший балл среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче. Для Довбика это был первый дубль в футболке Ромы.
Оценки SofaScore за матч Рома – Сампдория (4:1)
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