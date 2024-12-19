Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Италия
19 декабря 2024, 02:02 |
317
0

Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль

18 октября римляне переиграли Сампдорию со счетом 4:1 в 1/8 финала Кубка Италии

19 декабря 2024, 02:02 |
317
0
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, отыграл 79 минут (был заменен на Эльдора Шомуродова) и оформил дубль, забив на 9-й и 19-й.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.9 баллов.

Артем получил наивысший балл среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче. Для Довбика это был первый дубль в футболке Ромы.

Оценки SofaScore за матч Рома – Сампдория (4:1)

По теме:
«Доволен голами Довбика». Реакция фанов Ромы на игру Довбика с Сампдорией
Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Рома – Сампдория – 4:1. Дубль от Довбика. Видео голов и обзор матча
Артем Довбик оценки Рома Рим Рома - Сампдория Сампдория Кубок Италии по футболу SofaScore
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
Футбол | 19 декабря 2024, 01:47 0
ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо

Джанлуиджи пострадал в матче 16-го тура Лиги 1 2024/25 Монако – ПСЖ (2:4)

Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Баскетбол | 18 декабря 2024, 13:23 6
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа

Накануне латвийский баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 18.12.2024, 22:25
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
ВИДЕО. Артем раззабивался. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы
Футбол | 18.12.2024, 22:30
ВИДЕО. Артем раззабивался. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы
ВИДЕО. Артем раззабивался. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Футбол | 18.12.2024, 20:52
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
17.12.2024, 16:43 26
Футбол
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 1
Бокс
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
17.12.2024, 08:32 21
Футбол
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
17.12.2024, 08:03 10
Бокс
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
17.12.2024, 15:54 48
Футбол
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем